"Un nemico invisibile che ha cambiato le nostre vite anche in corsia". Il racconto di un castelvetranese a Legnano

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-02

"È cambiata tutta la nostra vita, come a tutti del resto". Questo è stato il primo commento di Giuseppe e Maria Rita. Entrambi siciliani, lui dì Castelvetrano, lei di Aragona. Sono una coppia di fidanzati che vivono e lavorano a Legnano. Sono due strumentisti in sala operatoria, Giuseppe nel reparto di ortopedia e traumatologia, Maria Rita in chirurgia pediatrica e ginecologia.

Alla nostra redazione hanno raccontato la loro personale esperienza.

"La nostra routine professionale è cambiata profondamente da quando quasi tutto l'ospedale in cui lavoriamo è stato trasformato in reparto Covid-19, ospitando circa 300 pazienti. Lo stress a cui siamo sottoposti è tanto, non solo a livello fisico ma soprattutto emotivo.

Si combatte ogni giorno contro un nemico invisibile e molto subdolo che non conosce età o sesso. Noi abbiamo l'obbligo morale di curare e sostenere i nostri pazienti, ma non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo madri, padri, figli che hanno lasciato a casa la propria famiglia, con tutte le preoccupazioni che da questo ne derivano."

Per fortuna anche nell'ospedale civile di Legnano ci sono meno casi di Covid-19 e molte persone hanno vinto la loro battaglia. Ma ancora siamo lontani dalla fine della pandemia. Giuseppe e Maria Rita rivolgono, un appello a tutti, in particolare ai siciliani: "State a casa, solo così ne usciremo vincitori, e solo in questo modo aiuterete tutto il personale sanitario che in questo momento sta lavorando per tutti voi. ".

Ringraziamo questi due giovani, che come tanti si sono trasferiti al nord per lavoro rinunciando alla vicinanza dei propri cari, ma tenendo alta la bandiera della Sicilia.