Smart working, Giunta in video conferenza e non solo. L’Amministrazione riepiloga le azioni intraprese per l’emergenza COVID19

del 2020-04-01

L'amministrazione di Castelvetrano si è adoperata per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in seguito alla dichiarazione dello Stato di Emergenza del Consiglio dei Ministri, con una serie di interventi riassunti di seguito.

Attutate misure urgenti e contingibili per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio comunale, e modificato inzialmente l'orario di servizio e di lavoro fino al 03/04/2020. Ridotto l'orario di chiusura esercizi commerciali diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000.

Approvate disposizioni per attivare il funzionamento della giunta comunale in modalità videoconferenza. e regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile o smart working per la disciplina del lavoro agile in emergenza.

Avviata comunicazione istituzionale costante verso la popolazione, sia attraverso il sito ufficiale istituzionale del comune, sia, inoltre, attraverso l'utilizzo dei canali "Social" e la creazione della pagina facebook ufficiale "Comune di Castelvetrano - L'Amministrazione Informa" dove, a cominciare dal 20-03-2020 , su cui si riversano numerosi e frequenti comunicati (in questa fase principalmente relativi all'emergenza COVID-19) per tenere costantemente informata la nostra cittadinanza.

Istituiti numeri dedicati all'emergenza Coronavirus ed intensificati controlli sugli spostamenti per le strade e verifiche sulle attività commerciali.

Eseguita sanificazione degli uffici pubblici e dotazione agli impiegati comunali in servizio di mascherine, detergente per le mani e detergente per le superfici. Previo accertamento su come procedere alla corretta sanificazione stradale, si è proceduto alla disinfezione della città ad iniziare dal 20 marzo, le operazioni di sanificazione non sono ancora completate e prevederanno anche le strade di Selinunte e Triscina.

Tra le iniziative intraprese, l'apertura a tutti gli enti, i professionisti, i lavoratori di ogni tipo, i privati, le numerose Associazioni che operano in prima linea e intendono spendersi per rispondere al meglio alla gestione dei numerosi effetti causati; l'attivazione di un servizio di distribuzione di generi alimentari coordinato dalla "Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano" in collaborazione con le Caritas, con i Servizi Sociali del Comune e grazie anche al supporto di alcune associazioni di categoria e privati che stanno sostenendo la campagna di raccolta alimentare.

L'amministrazione ha inoltre scritto una lettera aperta agli stakeholder locali, artefici e guida della transizione socio economica della città per istituire una task force anticrisi. E' stato attivato il progetto "Carrello Solidale" in Collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano.

Su indicazione dell’assessorato Energia e Ambiente e al fine di tutelare la salute pubblica è stato diramato un "Avviso alla Cittadinanza" su come vanno correttamente smaltiti fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati, che in questa fase di emergenza dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

In relazione all’Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 a causa dell’ aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid 19, l’Ufficio tecnico si è attivato di concerto con la ditta per attivare il Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani con una conseguenziale raccolta e gestione separata nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, così come in quelle dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva.

In attesa dell’erogazione da parte del Governo sono in fase di definizione le procedure relative alla distribuzione dei buoni spesa, seguirà, a breve, specifico comunicato.

Il presente report sarà aggiornato periodicamente fino a conclusione del periodo di emergenza sulla pagina facebook del comune di Castelvetrano.