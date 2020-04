“Troppa gente in giro a Castelvetrano. Non vanificare i tanti sacrifici fatti. Alfano “richiama” i castelvetranesi

del 2020-04-01

I nostri due concittadini ricoverati presso l'Ospedale di Marsala continuano a migliorare. E’ stata deliberata la variazione di bilancio per le misure urgenti di aiuti alimentari ed è stato stipulato un protocollo d’intesa con CRI comitato di Castelvetrano. Presto verranno distribuiti i buoni spesa.

Questi gli argomenti trattati dal Sindaco Enzo Alfano nel consueto video di aggiornamento della situazione in città. Il primo cittadino ha anche invitato i cittadini a rimanere a casa per non vanificare i tanti sacrifici fatti fino ad oggi.