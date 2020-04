"A CVetrano parrucchieri ed estetisti in nero. Darò nomi a Guardia di Finanza e P. M.". Alfano annuncia tolleranza zero

del 2020-04-02

Numerose sono le segnalazioni di soggetti in merito a lavoratori che continuano a svolgere attività in nero. In questi giorni di chiusura totale (lockdown), c'è anche chi ne approfitta per raccogliere la clientela di chi ha la saracinesca abbassata, perchè rispettoso delle disposizioni, oltre che svolgente un'attività economica in piena regolarità.

Ne ha parlato quest'oggi anche il sindaco Alfano, che si è scagliato in particolare contro estetisti e parrucchieri, che secondo quelle che sono state numerose segnalazioni da lui ricevute, stiano continuando ad esercitare attività in nero all’interno delle abitazioni a Castelvetrano.

"Ho chiesto di darmi nomi e cognomi, in modo da poter girare le opportune informazioni alla guardia di finanza. - ha affermato il primo cittadino - Ci sarà tolleranza zero e di questo posso dare garanzie”.