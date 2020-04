Da Campobello a Milano in corsia all'Humanitas. "Momenti di tristezza. Non siamo eroi. Sicilia mi manchi"

di: Redazione - del 2020-04-04

Non passa giorno senza che si lodi il lavoro di medici, infermieri, paramedici e tutto il personale sanitario per l'emergenza COVID-19. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte li ha definiti “eroi dal camice bianco”. Questa 'guerra' li ha catapultati in prima linea, al fronte, spesso senza nemmeno una munizione per poter rispondere al fuoco nemico.

Non c'è ancora un vaccino per il coronavirus. Mancano dispositivi di protezione, non ci sono più orari e molti di essi limitano i contagi con i loro familiari. Sono i soggetti più a rischio in questo momento, e potrebbero pagare un prezzo crudele per il loro compito, che è aiutare gli altri.

Eppure, c'è ancora qualche irresponsabile che non sta a casa.

"Sventurata la terra che ha bisogno di eroi" scriveva Bertolt Brecht, e oggi il nostro stato purtroppo ne ha bisogno. Probabilmente, molti di essi non vorrebbero esser mitizzati, perchè stanno facendo il loro dovere.

Non vuole essere definito eroe nemmeno il dottore Giuseppe Caltagirone, originario di Campobello di Mazara, medico dell’U.O.C. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza in prima linea all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, impegnato nella lotta al coronavirus.

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto telefonicamente il dottor Caltagirone per raccogliere la sua testimonianza.

Dove svolge la professione?

"Svolgo la mia professione di medico presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, un ospedale ad orientamento “Chirurgico” ed “Oncologico” che ha saputo modificare, con una latenza di circa 48 ore, la propria organizzazione interna per far fronte all’emergenza respiratoria “SARS Covid19”.

Faccio parte del team di medici dell’U.O.C. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, impegnato giornalmente, in prima linea, nella cura di pazienti affetti da “Sindrome respiratoria da Coronavirus”.

Ci descriva la situazione allo stato attuale?

"La situazione di oggi è raccontata quotidianamente dai giornali, TG e dai talk di approfondimento, in maniera esaustiva. Siamo dinanzi ad una pandemia con interessamento geografico ormai planetario, la più grave dopo l’epidemia di Spagnola del 1918 e 1920. È uno scenario di lavoro completamente nuovo per tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, OSS, tecnici di radiologia, etc.).

L’Italia, come sappiamo, è stato il primo paese in Europa ed essere interessato dall’epidemia; non sapevamo bene cosa ci avrebbe atteso, peraltro le non rassicuranti notizie sulla situazione di Whuan, hanno destato un po' di timore e permettetemi di dire, suscitato un po’ di paura. Tuttavia, è stato encomiabile l’atteggiamento degli operatori sanitari che hanno risposto all’emergenza con solerzia ed abnegazione per la tutela della salute dei pazienti, mettendola talvolta prima della propria.

In Pronto Soccorso si svolge l’inquadramento iniziale dei pazienti, la stratificazione della gravità e la prima linea di trattamento che talvolta prevede la ventilazione meccanica non invasiva (NIMV) o l’intubazione orotracheale (IOT); lavoriamo quotidianamente indossando tute idrorepellenti, mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione individuali; un’esperienza provante, a volte cala lo sconforto nel vedere tanta gente lucida che respira male, alla quale manca l’aria.

È triste vedere come molta gente muoia sola, senza una persona cara accanto. Mai come adesso l’unione, la condivisione ed il lavoro di squadra, risulta l’atteggiamento vincente per combattere contro il “nemico” invisibile."

Vi sentite degli "eroi"?

"No, trovo impropria questa definizione. Siamo gli operatori sanitari di sempre, al servizio della gente che sta male, svolgiamo quotidianamente questo lavoro con la dedizione di sempre; siamo gli stessi ad essere stati aggrediti verbalmente, talvolta fisicamente, minacciati di denunce nei Pronto Soccorso, per le lunghe ore d’attesa, come se questo dipendesse da noi, o per un esame non eseguito in quanto non ritenuto indispensabile all’iter diagnostico-terapeutico.

I veri eroi sono i cittadini uniti ed allineati nell’osservanza dei Decreti Ministeriali; non si può uscire da questa emergenza se ogni cittadino non fa la propria parte".

Ha mai pensato di tornare giù, nei momenti di sconforto?

"I veri momenti di sconforto nascono nel vedere colleghi con i quali lavori fianco a fianco, contagiarsi. Poco meno di un mese addietro scrivevo: “Consapevole dell’emergenza incalzante avrei potuto, per primo, organizzare un rientro nella mia amata Sicilia per stare vicino ad i miei cari ma l’unico modo per tutelarli è stato quello di rimanere in Lombardia”. Da medico sono perfettamente conscio che tornare in Sicilia sarebbe stato un atteggiamento irresponsabile per la possibilità, seppur da persona sana ed asintomatica, di veicolare il Coronavirus"

Quando torna a casa, prova soddisfazione per il lavoro svolto?

"Quando sono a casa sono grato alla mia compagna per aver scelto di starmi vicino, è stata una scelta coraggiosa; infatti seppur tutti prestiamo la massima attenzione, lavorare in un reparto Covid19, può esporti alla possibilità di contagio".

Nel vostro reparto sentite la vicinanza della gente in questo momento difficile per la vostra categoria professionale?

"Personalmente in questo momento di emergenza, ho sentito maggiormente la vicinanza della gente: ci hanno dedicato frasi, pensieri, ci sono pervenuti anche disegni fatti da bambini, e posso assicurarvi che è bello vedere questa situazione dal loro punto di vista, talvolta ci è stato donato cibo di cui non sempre abbiamo potuto godere per i ritmi incalzanti e senza sosta nei reparti in isolamento.

La cosa più emozionante è stata ricevere l’omaggio dei “Vigili del Fuoco” che, pochi giorni fa, si sono presentati con due mezzi schierati sul piazzale antistante il Pronto Soccorso, poi, alla presenza di medici ed infermieri, è suonata la sirena con le squadre sull’attenti. Li abbiamo ringraziati con un lungo e commovente applauso in quanto come noi, sempre in prima linea a tutela delle vite umane"

Secondo lei, questa esperienza del coronavirus cosa ci lascerà?

"Non so di preciso se ci lascerà ma credo che un po’ cambierà il nostro modo di vivere. Per il momento concentriamoci sul presente e teniamo alta la guardia per allontanare l’emergenza e tornare alla normalità.

Permettetemi di salutare la mia amata Sicilia, e tutti i miei cari che sono in apprensione per me, ma soprattutto di dedicare un pensiero e di esprimere la mia solidarietà a tutti i colleghi sul territorio o di realtà ospedaliere meno virtuose che si trovano nelle condizione di lavorare senza i dispositivi di protezione individuale; spero che lo Stato possa garantire la salute di questi professionisti".

La redazione di Castelvetranonews ringrazia il dottor Caltagirone per la disponibilità a concederci la sua testimonianza in questo delicato momento.