Da iperconnessi fuori a collegati da casa h24 su social e chat. Perchè tutto questo "stress" allora? Lettera aperta di Monica

del 2020-04-03

(ph. https://www.fondazioneveronesi.it/)

Il fenomeno Covid19 ci ha portati a chiuderci nelle nostre dimore mostrando il "loop abitudinale" del quale eravamo completamente inconsapevoli. La società "liquida" di cui facciamo parte ci ha messo a portata di click tutta la vita, ora compressa tra le quattro mura domestiche. Lezioni online, sport da casa e sunset virtuali. Cosa ci manca? L'interazione umana forse?

Non prendiamoci in giro, fino a qualche giorno fa camminavano per le vie della città con la testa china sul nostro smartphone.

Dunque cosa è cambiato con il domicilio forzato?

Niente. Ci siamo resi conto che la vera prigionia è la nostra routine che in svariati casi resta per lo più la stessa anche tra le mura domestiche. Un fenomeno mondiale e socialmente interessante quello del Covid19 e tragicamente cruento nella maggior parte dei casi.

Dunque quando siete felici, la prossima volta, fateci caso e quando ritornerete a passeggiare per le vie della vostra città alzate il naso oltre il vostro smartphone.

Monica Scorsone