Santa Ninfa: Emergenza coronavirus, via alle domande per i buoni-spesa. Ecco il modello da compilare

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-03

Il Comune ha pubblicato l'avviso per la concessione dei buoni-spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. A disposizione, per l'ente, ci sono i 46.110 euro stanziati dal governo Conte e finalizzati al sostegno straordinario di quelle famiglie alle prese con le difficoltà economiche acuite dall'epidemia causata dal «coronavirus».

«Abbiamo accelerato le procedure - spiega il sindaco Giuseppe Lombardino - in modo da fornire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di individuazione dei beneficiari commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno straordinario, dando priorità a quelle famiglie che non godono di sostegni pubblici».

Gli interessati dovranno compilare il modulo per la richiesta (scaricabile dal sito dell'ente, www.santaninfa.gov.it) o reperibile all'Ufficio dei servizi sociali, nei patronati e nei Caf, ed inviarlo tramite posta elettronica (agli indirizzi protocollo@comune.santaninfa.tp.it o protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it), oppure consegnarlo a mano al Comune, dalle 9 alle 12, o per il tramite di patronati, Caf e associazioni di volontariato.

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti dei buoni dal valore di 20 euro per ciascun componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 300 euro mensili, ovviamente fino ad esaurimento delle somme ripartite dalla Protezione civile dietro indicazione del governo.

Il buono-spesa dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità (latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia), di prodotti per l'igiene personale (sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica), di prodotti per la pulizia della casa (detersivi, disinfettanti); di farmaci, prodotti per celiaci, prodotti per la prima infanzia rientranti comunque tra i generi di prima necessità.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio dei Servizi sociali al numero 0924.992231.

Il Comune ha contestualmente predisposto un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco degli esercizi commerciali di alimentari, delle farmacie e parafarmacie che vogliano aderire all'iniziativa. Nel frattempo, martedì, per fronteggiare le situazioni più gravi ed urgenti, è stata effettuata la distribuzione di cinquanta pacchi di generi alimentari ad altrettante famiglie bisognose.