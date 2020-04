Genitori, insegnanti e alunni della “Capuana” insieme per dire “GRAZIE” a operatori sanitari

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-03

La didattica a distanza è l'unico modo per non fare perdere ai ragazzi il contatto con la scuola e soprattutto è l'unico veicolo per poter continuare a studiare. Anche i più piccoli sono impegnati ogni giorno con nuove attività, grazie al lavoro e l'impegno delle maestre, che continuano a prendersi cura dei loro piccoli alunni.

L'idea di realizzare un video con i bambini della scuola dell'infanzia Luigi Capuana, è nata dalla volontà e dalla dedizione delle loro maestre, che ogni giorno sono impegnate nel proporre nuove attività ai loro piccoli alunni.

Un aiuto prezioso è stato quello dei genitori che si sono uniti all'impegno di loro bimbi nel realizzare il video, dove si ringrazia tutti coloro che in questo periodo difficile stanno lavorando senza sosta per il bene di tutti.

Di questi tempi possiamo dire che il web unisce non solo le persone ma anche le loro idee.