CVetranese bloccato in Marocco, dopo articolo Cnews il Sindaco Alfano chiama il Ministero degli Esteri

del 2020-04-02

Nella giornata di ieri, il Sindaco, dott. Enzo Alfano, si è messo in contatto con il funzionario preposto del Ministero degli Esteri ed ha attivato le procedure atte a formalizzare la richiesta di rimpatrio per un nostro concittadino che, come vi avevamo raccontato ( clicca qui per leggere l'articolo), si trova bloccato ormai da più di 15 giorni a Marrakech per motivi di lavoro.

Nella stessa giornata il Sindaco ha contattato telefonicamente il Sig. Vincenzo Rossello, al quale ha consigliato di prendere contatti con l'Ambasciata Italiana a Marrakech (consiglio a cui il Sig. Rossello ha dato seguito) ed ha trasferito la solidarietà dell'intera comunità castelvetranese.

In un momento drammaticamente emergenziale come quello che stiamo attraversando, auspichiamo una rapida e tempestiva risoluzione del caso e che il nostro concittadino possa ritornare presto agli affetti familiari, seguendo naturalmente l'iter indicato dalle varie autorità competenti.