Il lettore scrive: "Nessun aiuto dallo Stato per chi ha un prestito personale? Il Governo valuti"

di: Redazione - del 2020-04-04

Il decreto Cura Italia prevede, tra i vari benefici, anche la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa. La situazione è decisamente diversa per i prestiti personali, che nel provvedimento dell'Esecutivo non ricevono la stessa tutela.

Nessuna misura ad oggi è stata adottata a sostegno delle ipotesi di credito al consumo (finanziamenti personali e cessioni del quinto). Pertanto, chi attualmente paga rate per tali forme di credito non avrà diritto ad alcuna moratoria. Una situazione che potrebbe creare non pochi problemi a tante famiglie italiane.

Su tale importante questione, il nostro lettore Giovanni Martino, lancia un appello:

“Non so come mai nessuno ne parla, ma con amarezza ho constatato che il governo non ha incluso il posticipo per i pagamenti dei prestiti personali; è previsto soltanto per quelli della prima casa.

Coloro i quali hanno in corso un prestito personale dove li vanno a prendere i soldi per pagare il debito con le banche. Spero che qualcuno capisca anche questa emergenza, e che si possa rivedere la legge per poter posticipare i propri vincoli con le banche. Spero che qualcuno prenda questa situazione in seria considerazione e la porti a buon fine. Grazie, insieme ce la faremo”.