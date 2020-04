"Quando questa emergenza sarà finita tornerò a CVetrano. La gente mi è rimasta nel cuore"

di: Redazione - del 2020-04-04

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un cittadino abruzzese rimasto molto legato al nostro territorio, e a Castelvetrano in particolare, dopo l’esperienza vissuta da giovane ai tempi del militare.

In questo periodo difficile per tutta l’Italia, Gianfranco, questo il suo nome, ci racconta che la gente siciliana gli è rimasta nel cuore e che una volta finita l’emergenza farà un viaggio in Sicilia, prima tappa Castelvetrano.

“Ciao, mi chiamo Gianfranco Di Sante, sono di Bellante, un piccolo paese della provincia di Teramo (Abruzzo) ed ho 46 anni.

Oggi per caso guardando i post su Facebook, ne ho visto uno che parlava di un allevatore di Castelvetrano.

Allora la mia mente è tornata indietro nel tempo... 1992 dicembre.. Facevo il servizio militare a Civitavecchia, artiglieria pesante granatieri di Sardegna.

Prima di Natale ci comunicano che a gennaio dovevamo partire per un'operazione. Destinazione Sicilia, Castelvetrano, operazione Vespri Siciliani.

Avevo 18 anni e mezzo. L'operazione non era uno scherzo, vista l'aria, la tensione che c'era in Sicilia in quel periodo. Però gli ordini non si discutono..

Partimmo, prima Napoli, traghetto, Palermo... Poi tutti in fila. Camion, attrezzature e via con destinazione Castelvetrano. Non ero mai stato in Sicilia, avevo delle idee, la Sicilia di Franco e Ciccio, divertente... Poi la Sicilia di Falcone, Borsellino...

Arrivato a destinazione, c'era paura... Ero disorientato. I carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, con cui collaboravamo ci tranquillizzarono. Tra un turno di guardia ad un magistrato a Mazara del Vallo, posti di blocco nella Valle del Belice, distrutta da quell'orribile terremoto (ho vissuto dal vivo pochi anni fa da quello dell'Aquila e Amatrice), si andava nei bar, la gente era solidale, si sentiva protetta, ci offrivano gli arancini, cannoli. La domenica ci ospitavano a gruppi nelle loro case. Ho conosciuto anziani che ci raccontavano le loro storie, giovani che volevano andare via. Ho ammirato le bellezze del posto, i templi... Al tramonto sembrava di tornare indietro nel tempo...

Ricordo un ristorantino a Castelvetrano, gestito da moglie e marito abbastanza anziani, il marito fuori, su un tavolo un pesce spada avvolto dal ghiaccio, ti dava un piatto e ti faceva scegliere la grandezza che volevi del pesce... La moglie lo cucinava, prima però un bel piatto di spaghetti e vongole...

Sono rimasto colpito dalla gente, mi è rimasta nel cuore… Ancora ricordo tutto...

Specialmente adesso, tempi di guerra, perché io la chiamo guerra silenziosa, nessuno spara, ma tanti muoiono, siamo italiani, io abruzzese, voi siciliani, tutti uniti insieme contro un virus... Nessuno ci dirà mai se è una guerra voluta…

Concludo, quando sarà tutto finito, farò un viaggio, destinazione come il lontano 1993, Sicilia, prima tappa Castelvetrano e vorrei urlare a tutti gli italiani di godersi l'Italia. Tutta, da nord a sud. Io parto dal sud. Fare le ferie in Italia, mangiare solo italiano. Grazie”.