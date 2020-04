Amici "anonimi" donano beni alimentari alla Croce Rossa di CVetrano. La maratona solidale continua

del 2020-04-03

Continua la bellissima gara di solidarietà a Castelvetrano che ha messo in gioco il grande cuore dei cittadini e delle imprese.

Un gruppo di amici che per scelta non hanno nome e volti ma solo voglia di donare, oggi ha consegnato alla Croce rossa alcuni scatoloni di viveri necessari al sostentamento delle famiglie indigenti in questo momento con particolare attenzione ai bambini, con latte merendine, ma anche omogeneizzati.

La Caritas condominiale e amicale così soprannominata da chi si è fatta promotrice dell'iniziativa ha dato i suoi frutti, è sempre bello assistere a gesti di spontanea solidarietà in questi momenti molto difficili per tutti. È proprio vero il bene non fa rumore e il rumore non sempre fa bene, un grazie di cuore ai nostri amici che hanno donato ciò che potevamo.