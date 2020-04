CVetrano, pubblicato modulo per i commercianti. Forniture di beni in cambio dei buoni. Ecco il modello

del 2020-04-03

Ieri il Comune ha reso noti i criteri per la distribuzione dei buoni spesa fino ad un massimale di 420 Euro. E' stato altresì pubblicato il modulo attraverso il quale i commercianti potranno esprimere la manifestazione di interesse pubblicata dal Comune (clicca qui per leggere il documento) per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessita’, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19.

Modulo Commercianti Clicca qui per stampare il modulo di adesione

Schema di convenzione per gli esercizi commerciali e el farmacie Clicca qui per stampare il documento

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare, ed è determinato in un importo una tantum, del seguente importo: n. 1 componente € 120,00 n. 2 componenti € 220,00 n. 3 componenti € 320,00 n. 4 componenti € 380,00 n. 5 componenti € 420,00.

L’importo di € 420,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene erogato, indipendentemente dal numero dei componenti dei nucleo familiare, in presenza di minori fino a anni 2 ovvero in presenza di soggetti portatori di disabilità.

S’intendono “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti– e prodotti per l’igiene della casa. In nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici. Sono anche beni di prima necessità i farmaci

Nel limite della disponibilità finanziaria, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a 30 euro per spese per medicinali. Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al nucleo in fase di prima presa in carico da parte del Servizio sociale competente. I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali e farmacie convenzionate ed elencati sull’home page dell’Ente.

Per quanto riguarda le farmacie i buoni spesa saranno una tantum erogati su valutazione del Servizio sociale professionale che in fase di primo colloquio rileva il bisogno e nelle more del finanziamento sarà massimo pari a € 30,00 per nucleo familiare.

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi di solidarietà alimentare:

a) le persone prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, o titolari di trattamento pensionistico non valido ai fini del reddito, già prese in carico o trattate dai Servizi Sociali del Comune ovvero segnalate da enti del Terzo settore; b) tutti quei soggetti che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie; in via esemplificativa:

- lavoratori dipendenti o autonomi interessati da crisi di liquidità connessa all’interruzione o alla riduzione dell’attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al COVID-19 (lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa, titolari di partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa ovvero per cui si è registrata una drastica riduzione delle attività, lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita, soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa, ecc…);

- persone e nuclei familiari invisibili che vivono di lavori saltuari o intermittenti.

Le istanze sono validate dal Servizio sociale professionale competente che attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza “CoronaVirus”.

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili da parte del Comune.

Ai fini dell’istruttoria delle istanze, dalle quali dovranno emergere i presupposti per la concessione del beneficio, gli utenti saranno contattati a mezzo telefono o e-mail ed successivamente con la medesima modalità sarà comunicata l’ammissione al buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.

Non saranno consegnati buoni cartacei.

L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emette idoneo documento contabile al Comune sulla base delle modalità di cui all’atto di convenzione stipulato con il Comune.

L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 15 dal ricevimento.

Per ogni informazione sono a disposizione il seguente n. telefonico 348/0376163 e la seguente email dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it