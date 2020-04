"Dal Marocco, passando per Barcellona, a Genova e poi in balia della fortuna a CVetrano". Rossello sull'opzione proposta dalla Farnesina per tornare a casa

del 2020-04-03

"In balia della fortuna, da Genova dovremmo tornare in Sicilia." Sono queste le parole di rammarico del signor Rossello, il commercialista che da giorni si trova bloccato in Marocco insieme ad amici, di cui vi avevamo già raccontato la storia.

La Farnesina l'avrebbe contattato proponendogli il rientro in Italia con un volo con scalo Tangeri - Barcellona - Genova, dopo l'interessamento del sindaco di Castelvetrano.

E' di ieri, infatti, la notizia (clicca qui per leggere l'articolo) che il sindaco Enzo Alfano, messosi in contatto con il funzionario preposto del Ministero degli Esteri, ha attivato le procedure per formalizzare la richiesta del rimpatrio del concittadino, bloccato ormai da più di 15 giorni a Marrakech per motivi di lavoro.

Rossello torna ora a lanciare un appello, il secondo, chiedendo di raggiungere il proprio paese in sicurezza, senza rischi. Ringraziando il sindaco Alfano per l'interessamento, Rossello ha affermato: "Come può constatare sindaco, la riposta è stata poco piacevole".

Questo uno stralcio della richiesta- appello: "Chiedo allo Stato italiano di farsi carico delle sue responsabilita. Chiaramente uno Stato che non pensa di salvaguardare i suoi cittadini è uno Stato allo sbando."

Indubbiamente, fare uno scalo e imbarcare ulteriori passeggeri può comportare rischi, in considerazione dei focolai attivi di coronavirus presenti in Spagna. Inoltre, il signor Rossello si chiede come potrà raggiungere poi la Sicilia una volta arrivato a Genova.

Si auspica che si trovi una soluzione al più presto.

L'appello integrale nel video.