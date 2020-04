A CVetrano il tennis tra passione, amicizia, giocatori "speciali" e uno sguardo al futuro

del 2020-04-13

Nel lontano 1973 un gruppo di amici, Il prof. Salvatore Costanza, il dott. Gaetano Castro, il Prof. Enzo Leone, Il prof. Ferruccio Centonze, si mettono insieme per portare il Tennis a Castelvetrano. Certo in quel periodo non era facile portare questo sport sconosciuto a Castelvetrano, ma la grande voglia di praticare questo piacevole sport, fa sì che iniziano questa fantastica avventura.

Il primo Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica costituita con atto notarile il 22 settembre del 1975 è il dott. Gaetano Castro con i Consiglieri Salvatore Costanza, Andrea ed Enzo Lipari, Michele Pappalardo ed Enzo Amabile, eletti dai soci Angelo Mazzotta, Gaspare Aiello, Vito Signorello, Gaetano Bandiera e Simone Titone.

Questo direttivo si mette subito in moto partecipando all’attività agonistica organizzata dalla Federazione Italiana Tennis. Infatti la prima squadra iscritta al campionato di Coppa Italia viene diretta dal Capitano giocatore Franco Garufo con al seguito Andrea Lipari, Salvatore Costanza e Pierfranco Lentini. Nel frattempo il circolo nel 1977 è frequentato da tante persone, soprattutto da ragazzi, comprendendo fin da subito che il futuro sono loro.

Si inizia subito con un grande Maestro nazionale Mimmo Borgia, che malgrado la giovane età, 23 anni, si presenta come un’atleta di grande esperienza, facendo avvicinare tanti ragazzi con tanta voglia di giocare. Voglio ricordare: Maurizio Vignola, Daniele Cordaro, Giacomo Elia, Giovanni Brancati, Nino Ricupa, Simone Parrino, Peppe Bonura, Giovanni Caronna, Andrea Caronna, Riccardo Stella . Ma questo sodalizio ha ancora tante obiettivi, tra cui quello di avere una squadra femminile.

Difatti si ci riesce e mettono su una quadra composta da: Lucia Titone, Lia Genco, Gabriella Moschitta, Donatella Pantaleo ed Adelaide D’Anna raggiungendo ottimi risultati. Ma il maggior splendore dell’A.s.d. si raggiuge quando si approda negli anni ‘80 al campionato di serie C. I giocatori che componevano la squadra sono: Oscar Giacalone, Salvatore Perrone, Giorgio Salvo, Maurizio Castelli, Andrea Lipari, Pierfranco Lentini, Giacomo Elia, Giovanni Caronna. Ad oggi il TC Castelvetrano milita nel campionato di D1.

Nel 2011 si conquista il titolo regionale nel campionato di Over 45 contro la fortissima e favorita squadra del CT Palermo grazie a Franco Sclafani, Gianni Caronna e Benedetto Di Stefano. Ma sui campi del TC Castelvetrano hanno messo piede anche giocatori di livello nazionale come Massimo Grassotti ed Enzo Naso giocatori tra i primi 10 d’Italia.

Tanti i Presidenti succedutisi, Andrea Lipari, Salvatore Costanza, Giovanni Ferracane, Vito Signorello, Giovanni Brancati, Enzo Chiofalo, Giuseppe Rizzo, Peppe Errante per arrivare ai giorni nostri con Giuseppe Adorno e i collaboratori Giuseppe Errante, Nicola Bucca, Pasquale Messina, Gianni Caronna e Caterina Maranzano.

Quest’ultimo sodalizio credendo ad un’idea del CT Mazara, ha aderito al “Progetto Omar” che prende il nome appunto da un giocatore professionista di Mazara, Omar Giacalone n. 327 del mondo, mettendo a disposizione del Tennis Club Castelvetrano Istruttori Federali di tennis organizzando corsi per allievi di età da 5 ai 18 anni e della collaborazione con l’accademia di Francesco Cinà, allenatore di Roberta Vinci, presso il Country time Club di Palermo.

Infatti si raggiungono ottimi risultati come scuola tennis arrivando sempre ai primi posti nella regione Sicilia e avendo come allievi circa 50 ragazzi provenienti da tutta la valle del Belice. Vogliamo ricordare tra tutti Daniele De Francesco, giovane ragazzo di appena 11 anni cresciuto a Castelvetrano, allenandosi sia a Castelvetrano che a Palermo grazie alla collaborazione tra circoli.

Dallo scorso anno, nel campo delle disabilità, non solo fisiche, è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’ AIAS di Castelvetrano per consentire a giovani diversamente abili l’accesso gratuito ai corsi, tenuti dai nostri Maestri Federali abilitati all’uopo con corsi specifici.

Punta di diamante è la promettente Beatrice Dulgheru, già nostra tesserata che, nella disciplina del tennis in carrozzina, è stata inserita nella Nazionale della Federazione Italiana Tennis. Ma l’attività non si è limitata soltanto al lato sportivo, in quanto si è organizzato innumerevoli eventi di carattere socio- culturali fra i quali uno in particolare denominato “ MOTORI E SAPORI “ all’interno del quale, fra le altre cose, si è dato spazio alla presentazione e degustazione dei prodotti tipici della nostra città oltre ad una mostra di bellissime auto d’epoca.

Manifestazione molto apprezzata dai nostri concittadini che ci hanno visitato innumerevoli nei due giorni previsti. Altre bellissime serate si sono trascorse all’interno del Club allietate da gruppi musicali in cui Filippo Giacalone, Peppe Adorno, Zino Calamia, Bruno Musiari tanti altri hanno dilettato i presenti. Lo scopo del circolo è sicuramente oltre che la diffusione di questo bellissimo sport, l’aggregazione di tanti giovani insegnando soprattutto principi di sano agonismo, solidarietà e rispetto.

Un ringraziamento particolare va al prof. Salvatore Costanza e ad Andrea Lipari che non hanno mai abbandonato questo sport mettendoci anima e corpo.

Scusandoci se abbiamo dimenticato qualcuno auguriamo a tutti Buon Tennis.