del 2020-04-04

"Un nuovo caso di Coronavirus a Salemi. Attendiamo l'esito di altri 20 tamponi e purtroppo non arrivano celermente i risultati e questo non ci consente di tracciare bene la situazione e adottare le opportune misure". Sono queste alcune dichiarazioni del Sindaco Domenico Venuti che raccomanda ai cittadini di rimanere in casa. Salgono così a 21 i casi di COVID19 a Salemi.