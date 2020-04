Salemi, i cent’anni di Zia Vincenzina. Niente festa ma tanti auguri via social

del 2020-04-03

Festeggiare cento anni è uno dei traguardi sperati e ambiti da ogni persona. Lo è stato anche per zia Angela che ieri a Salemi ha festeggiato i suoi cent’anni di vita.

In un periodo normale, in assenza di una epidemia qual è il COVID-19, grande sarebbe stata la festa per onorare il centenario di zia Vincenzina che avrebbe avuto sicuramente il piacere di festeggiare questo importante traguardo insieme alle sue sorelle, ai suoi figli, nipoti, parenti e non solo.

Anche noi ci accontentiamo di farle gli auguri virtuali e così come i nostri lettori le auguriamo ogni bene. Tanti auguri Zia Vincenzina!