"Sognavo di diventare infermiere. Oggi nel reparto Covid di Vercelli". Il cvetranese Nicola Signorello racconta la sua esperienza

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-05

Nicola Signorello, di Castelvetrano, lavora da un anno come infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dì Vercelli. Ha sempre voluto fare questo lavoro, che gli ha dato grandi soddisfazioni. Ma come per tutti i suoi colleghi, anche per lui è cambiato totalmente il modo di lavorare in Pronto soccorso da quando è iniziata l'emergenza Corona virus.

"Dall'inizio dell'emergenza, quasi l'intero ospedale è stato trasformato in reparto Covid-19. Anche il pronto soccorso si è adeguato alla nuova situazione ed è stato diviso in due reparti. Il primo, dedicato ai casi di ictus, traumi, ferite e attacchi cardiaci.

Il secondo in cui ci si occupa dei pazienti con i sintomi riconducibili al Coronavirus. La divisione è stata necessaria, soprattutto per tutelare tutte le persone che arrivano in pronto soccorso. La mia caposala, Valeria Asaro, originaria di Mazara del Vallo, da subito ha capito la situazione e ci ha dotati di tutto il necessario per la nostra incolumità".

Nicola ha espresso la sua preoccupazione per la situazione sanitaria in Sicilia.

Ha rivolto un appello a tutti i siciliani a rimanere a casa, ad uscire solo se necessario e soprattutto a mantenere le giuste distanze sociali. Se sì vuole che i dati sull'andamento del Covid-19 rimangano tali in Sicilia, dobbiamo appellarci al nostro senso di responsabilità.

Ha voluto ricordare, inoltre, che i positivi asintomatici sono tantissimi e solo rispettando le regole imposte dal governo possiamo sconfiggere il nemico silenzioso.

Facciamo un grosso in bocca al lupo a questo giovane Castelvetranese, che ha realizzato il suo sogno professionale, con tutti i rischi che questo comporta.

Un eroe in mezzo a tanti eroi in divisa bianca.