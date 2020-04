CVetrano, oggi in programma 30 tamponi "drive through". Intervista al Dott. Passanante: "Serve collaborazione di tutti"

di: Elio Indelicato - del 2020-04-04

"Stare tutti a casa. E' fondamentale per evitare che ci sia il contatto tra le persone e avere molta pazienza. Anche i cittadini devono collaborare" afferma il dott. Passanante ai microfoni di Castelvetranonews, raggiunto dal direttore avv. Elio Indelicato, presso l'Ufficio di Igiene Pubblica di Castelvetrano, ove si eseguiranno in giornata 30 tamponi di test per il coronavirus.

Nell'esclusiva intervista, alla domanda in merito ai presunti problemi in provincia di disponibilità del reagente per effettuare i test, il dott. Passanante ha dichiarato: "C'è qualche difficoltà per i reagenti, ma le Asp si stanno organizzando. Per la verità, siamo tutti in prima linea, per dare un ottimo servizio alla cittadinanza".

L'esecuzione di tamponi avverrà anche nella giornata di domani in ottemperanza delle disposizioni del governatore Musumeci, in merito all'obbligo di test per i soggetti rientrati da altre regioni di Italia o dall'estero, che hanno finito la quarantena.

I tamponi "drive through" vengono eseguiti esclusivamente su persone in isolamento domiciliare, invitate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, che devono raggiungere la sede dell'Asp castelvetranese in automobile, preferibilmente da soli.