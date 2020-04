Campobello, tra illazioni, polemiche e rispetto dei protocolli. Interviene il Comandante Panierino per un chiarimento

del 2020-04-05

"Gli eventi accaduti negli ultimi giorni a Campobello di Mazara e riguardanti l'aumento del numero dei contagi da COVID-19 (CoronaVirus) che hanno portato molti ad esternare sui social le proprie considerazioni, spesso a sproposito, riguardo all'operato degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché la divulgazione di una lettera aperta a firma della Sig.ra Tumbarello Angelina, impongono una mia precisazione in merito.

Giornalmente, ove possibile, è garantita la presenza di due pattuglie per turno per effettuare tutta una serie di controlli finalizzati al contrasto delle violazioni degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle norme attualmente in vigore, compreso il controllo domiciliare dei soggetti in quarantena obbligatoria o volontaria. Tale procedura è stata seguita anche per i soggetti che, nella serata di venerdì 3 aprile, hanno ricevuto l'esito del tampone rinofaringeo eseguito che ne ha confermato la positività al virus.

Durante questa settimana mi sono recato personalmente, in sicurezza, a casa di soggetti in quarantena e davanti casa dei coniugi Tumbarello-Leone e della Sig.ra Tumbarello Angelina, ribadendo a quest'ultima (poiché già lo avevo fatto prima) l'opportunità, dettata dal buon senso, di far osservare un periodo di quarantena volontaria anche da parte di chi, familiare suo convivente, non era stato sottoposto a quarantena obbligatoria perché, come mi è stato confermato dai dirigenti dell'ASP, i protocolli d'intervento che adottano prevedono di porre in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, per quattordici giorni, solo chi abbia avuto contatti stretti con un soggetto probabilmente o certamente infetto. In buona sostanza, per fare un esempio ed esporre meglio il concetto, il marito che ha avuto contatti con la moglie, che a sua volta ha avuto contatti con i genitori infetti, non viene incluso nel novero dei contatti stretti.

Forte di ciò, chi non era stato posto in quarantena obbligatoria ed è stato da me contattato, nonostante i miei consigli, ha continuato ad intrattenere rapporti sociali con diversi cittadini, recandosi presso supermercati, panifici, negozi di ortofrutta e tabaccai, creando anche, a torto o a ragione, allarme sociale: fino a quando, questa mattina alle ore 10:00, è stato posto in quarantena obbligatoria dalla competente ASP, perché un suo contatto stretto è risultato positivo!

Scatenando ulteriore allarme sociale, a dimostrazione del fatto che, a volte, il semplice rispetto delle regole non è bastevole ma occorre fare di più. Quanto sopra è sintomatico dell'attenzione che il sottoscritto ha dedicato alla fattispecie, attivandosi anche in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell'ASP riguardo ad alcuni soggetti in quarantena obbligatoria.

Attenzione che non è servita a farli demordere dal loro atteggiamento, nella legittima convinzione di essere, dal punto di vista giuridico, dalla parte del giusto, ma non trovandosi certamente dalla parte del giusto dal punto di vista etico e morale.

Ora, dopo tutta la risonanza mediatica destata dall'accaduto, sono scesi in campo anche soggetti terzi i quali, arrogandosi il diritto di fungere da inquisitori più che da giudici, hanno già emesso la loro scontata sentenza, calunniando e diffamando il buon nome del Corpo di Polizia Municipale di Campobello di Mazara, che mi onoro di dirigere, e tutti gli appartenenti a tale Corpo, che in un momento emergenziale come questo non si sono affatto tirati indietro, rimanendo in prima linea ed esponendosi al rischio di contagio; denigrando l'operato del sottoscritto, da sempre improntato su canoni di correttezza e professionalità; soggetti terzi che hanno costruito artatamente pure e semplici illazioni per screditarci e buttare fango su di noi.

Illazioni che, ricorrendone i presupposti, saranno valutate in separata sede. Forse sarò stato oltremodo prolisso, ma la questione lo esigeva, per ristabilire la verità dei fatti.

A volte, ribadisco, il semplice rispetto delle regole non è sufficiente poiché un comportamento formalmente ineccepibile può, comunque, comportare l'elusione di principi etici e morali di cui la società civile pretende il rispetto"

Giuliano Panierino, Comandante Polizia Municipale Campobello di Mazara.