"Io 'dimenticato' a Triscina in attesa del tampone dopo aver terminato la quarantena". Appello alle istituzioni

del 2020-04-06

Una richiesta di aiuto per poter tornare a casa con i propri cari a Castelvetrano dopo aver rispettato l’obbligo di quarantena per essere tornato per motivi di lavoro dal Nord Italia. E’ il caso di Francesco Sbrigata che lancia un appello affinché quanto prima possa fare il tampone così da poter tornare nella sua abitazione, una volta ottenuti gli opportuni esiti:

“Vorrei raccontarvi le mie ultime settimane di vita. Sono un autotrasportatore che dal Nord il 13 marzo sono partito da Ponte Chiasso e sono rientrato il 14 sera nella mia cittadina e attenendomi scrupolosamente alle regole vigenti mi sono messo in autoquarantena. Ovviamente ho avvisato le autorità competenti del mio arrivo.

Avendo una casa al mare, precisamente a Triscina, mi sono trasferito subito li in isolamento lontano della mia famiglia, dove giornalmente passavano i Carabinieri a controllare se ero in casa. Terminata la mia quarantena mi informo come comportarmi e mi comunicano che mi devo sottoporre per legge al tampone; bene, allora chiedo quale sia la prassi da rispettare e se ci sono tempi di attesa o se devo prendere un appuntamento, sempre con tanta gentilezza. Ahimè alla mia gentilezza hanno risposto con arroganza e in modo maleducato come se io fossi un portatore incoscente del virus, senza darmi nessuna certezza di quando mi sarei potuto sottoporre a tampone e sempre in mal modo mi rispondono che probabilmente potevo restare ancora per giorni, settimane o mesi in quarantena.

La mia amarezza è che mi sono attenuto alle regole per il bene collettivo e senza aver commesso nessun reato mi sento recluso a casa, non ho nessuna colpa di questa piaga che sta affligendo il mondo e vorrei solo abbracciare mia moglie e le mie figlie che non vedo da mesi. Vorrei tanto che voi o chi di competenza leggesse le mie parole per darmi una risposta concreta. Grazie mille“.