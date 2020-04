Pasqua e pasquetta: qualche piccola rinuncia per tornare ad una vita normale prima possibile

del 2020-04-08

Positivo il feedblack del lockdown: stare a casa e chiudere quasi tutto, ha contribuito al calo dei morti. Eppure la mattanza continua, e ciò deve spingerci a continuare a seguire le disposizioni. Restare a casa, salva la vita: questo è il messaggio, che va diffuso ancora di più all'approssimarsi delle festività della santa Pasqua e di Pasquetta.

E' un sacrificio, che anche la nostra comunità è chiamata a fare. La voglia di stare fuori all'aria aperta e di un barbecue entusiasmerebbe chiunque, dopo settimane di quarantena, ma è imperativo evitare gli assembramenti e gli spostamenti.

Quindi, no a passeggiate e feste a Selinunte, Triscina e Tre Fontane. E in tal senso, si auspica un puntuale controllo delle forze dell'ordine, onde evitare che i sacrifici sostenuti finora, possano essere spazzati via dall'irresponsabilità di qualcuno.