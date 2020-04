"Nuovo caso di Coronavirus a Salemi". Parla Venuti: "Varchi forzati: è inaccettabille. Rispettare le regole"

del 2020-04-06

Si registra un altro caso positivo a Salemi. Lo rende noto il sindaco Domenico Venuti, che annuncia ulteriori screening in corso, e nei giorni passati: "Se noi abbassiamo la guardia, avremo davvero fatto un danno enorme a noi stessi e agli altri" . In vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, Venuti richiama al massimo rigore e annuncia controlli serrati durante tali giornate.

Continua lo screening con i tamponi fatti verso la popolazione, anche se vi sono ritardi che non sono ammissibili in questo momento: il primo cittadino parla di un documento condiviso con gli altri sindaci della Provincia per richiedere la celerità nelle diagnosi.

"E' davvero inaccettabile che alcuni varchi - ha dichiarato Domenico Venuti - siano stati forzati con danneggiamento alle transenne. Questo non potrà che portare ad ulteriori inasprimenti delle restrizioni già previste".