“Nessun nuovo focolaio a CVetrano. Più controlli a Pasqua e Pasquetta”. Alfano parla ai cvetranesi

di: Redazione - del 2020-04-06

"Stamattina si è tenuta una videoconferenza alla quale hanno partecipato il Prefetto di Trapani, il Direttore generale dell'ASP, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i 24 Sindaci della provincia per discutere dell'emergenza coronavirus". Lo ha annunciato il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano in un video pubblicato sui social.

Il primo cittadino ha dichiarato anche che i positivi al coronavirus in città sono aumentati a 7 ma non ci sono nuovi focolai. I due nuovi casi appartengono allo stesso nucleo familiare delle persone già ricoverate per il COVID-19 a Marsala la scorsa settimana.

Alfano, infine, ha annunciato che saranno istituite delle Unità Speciali all'Asp e che, durante la riunione, il Prefetto ha assicurato ai Sindaci che saranno incrementati i controlli delle Forze dell’Ordine nelle prossime ore e durante le festività Pasquali.