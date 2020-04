I consiglieri di "Obiettivo Città" esprimono vicinanza al Sindaco Sutera

del 2020-04-05

Proseguono le indagini sull'incendio avvenuto la scorsa notte ai danni dell'auto del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, come conferma alla redazione di Castelvetranonews il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano Davide Colangeli, per l'accertamento della dinamica.

Numerose le attestazioni di solidarietà al primo cittadino, a cui oggi si aggiunge il messaggio del gruppo consiliare di Castelvetrano "Obiettivo città", che riportiamo di seguito.

I Consiglieri Comunali del Gruppo di "Obiettivo Città " di Castelvetrano, appresa la notizia dell'incendio ai danni dell'auto del sindaco di Gibellina, dott. Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, esprimono la loro solidarietà e profonda vicinanza all'Amministratore, al Professionista e all'Uomo.

In un momento cosi drammatico di emergenza socio sanitaria l'eventualità di un gesto di matrice dolosa assume ancor di più i connotati di una gravità assoluta. Possano gli organi inquirenti fare al più presto luce sulle dinamiche che per come riferito sulla stampa, sembrano essere di origine dolosa.