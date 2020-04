Dalla Regione stanziati i primi 30 Milioni per buoni spesa. Ecco le somme per i comuni belicini

del 2020-04-06

Stanziati i primi 30 milioni dalla regione Siciliana (circa un terzo di quelli annunciati) che saranno assegnati alle famiglie siciliane, con buoni da 300 a 800 euro, in base ai componenti, rivolti a coloro che non percepiscono reddito di cittadinanza o altri sussidi, compresi gli ammortizzatori sociali, in questa fase emergenziale.

Questi gli importi assegnati ai comuni del belicino: Castelvetrano 186.906,00; Campobello di Mazara 70.470,00; Partanna 62.022,00; Gibellina 23.886,00; Salemi 63.192,00; S.Ninfa 29.814,00.

I buoni spesa/voucher saranno utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), e anche per pagare le bollette, con un valore unitario per singolo nucleo familiare determinato secondo i seguenti parametri:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Requisiti per accedere a tali voucher, che saranno concessi, fino ad esaurimento dell’importo trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19:

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

c) oppure, che il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati.

Ai comuni viene demandato ora di pubblicare apposito avviso alla cittadinanza per la fruizione dei voucher.