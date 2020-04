“A CVetrano crisi senza precedenti. Crollo dei fatturati e non solo. Comune sospenda tributi locali e intervenga”. Nota di Obiettivo Città

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-06

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare di Castelvetrano "Obiettivo città", costituito da Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore e Viola Vincenza.

"In un periodo di crisi economica, superata l’emergenza sanitaria, speriamo il prima possibile, sarà necessario individuare immediatamente quelle che potranno essere le misure da intraprendere per far si che la nostra economia locale non soccomba definitivamente.

Di fronte ad un crollo di incassi e fatturati, infatti, le imprese si troveranno in una crisi di liquidità mai vissuta prima e saranno portate a ritardare o congelare i pagamenti ai fornitori, e persino ai dipendenti, generando un effetto a cascata di contrazione della liquidità di tutto il sistema economico. A causa di questo liquidity crunch molte aziende potrebbero cessare l’attività o fallire, generando un livello di disoccupazione incontrollabile, senza precedenti.

Esiste il rischio che scompaia il lavoro di tante generazioni con pesanti ricadute anche sul tutto il sistema economico locale. Ma se il commercio, le piccole imprese, lavoratori autonomi, piangono, altri comparti non stanno meglio, le conseguenze sono pesanti per tutti i settori, quello turistico ad esempio, trainante per il nostro territorio, ha già dichiarato il default della stagione estiva 2020.

A livello locale, inoltre, auspichiamo la revisione di alcuni divieti con relativi adeguamenti a quelli che sono le previsioni dei DPCM e anche un modo diverso di fare comunicazione, perché abbiamo notato un eccessivo protagonismo nella gestione delle emergenze.

Alla fine della emergenza sanitaria dovremo essere tempestivi nell’individuazione di interventi adeguati alla ripresa della vita economica delle nostre piccole imprese e delle famiglie. Appuntamento importante sarà quello dell’organizzazione della stagione estiva, ormai alle porte e con tante incognite e quindi sarà necessario sin da subito programmare ogni cosa per tempo.

Per quanto sopradetto, i Consiglieri Comunali di Obiettivo Città ritengono necessario intraprendere con urgenza alcune iniziative:

- Sospendere il pagamento dei rateizzi concessi sui tributi comunali per gli anni pregressi, sia ai singoli cittadini che alle imprese. E’ altresì necessario sospendere il pagamento per l’anno in corso degli stessi tributi comunali e postdatarne le scadenze senza l’applicazione di sanzioni e di interessi;

- Considerato il ruolo importante e indispensabile della figura degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico, in adempimento dell’art. 13 punto 3 della L. 104/92 e a sostegno degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, considerato che in seguito all’emergenza Coronavirus il Miur ha disposto la continuazione delle attività scolastiche con altre forme di interlocuzione virtuale e telematica con le Scuole e Famiglie predisponendo una piattaforma a servizio per evitare la chiusura totale che potrebbe procurare un disagio emotivo da non sottovalutare e per non vanificare i risultati frutto di anni di duro lavoro, chiedono il ripristino immediato del servizio. Tale servizio è stato portato avanti dalle Cooperative aggiudicatarie delle gare di riferimento, che avendo adottato, la possibilità del rinnovo del contratto per le assistenti in maniera mensile, al 31/03/2020 si trovano impossibilitate ad erogare regolare attività didattiche facendo venire meno, per circa 40 famiglie, la continuità dell’attività scolastica così come previsto dal MIUR.

- Invitare la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di Castelvetrano ad inserire nella propria rete di vendita la produzione locale di prodotti ortofrutticoli dando così un aiuto concreto ed immediato alle imprese agricole del territorio duramente colpite dall’emergenza;

- Per quanto riguarda l’imminente stagione estiva e poter salvare il salvabile è necessario insistere sugli investimenti di breve periodo per rendere le nostre borgate immediatamente appetibili, impegnando totalmente la somma della tassa di soggiorno. Dovranno necessariamente adottarsi un insieme di misure straordinarie che sostengano economicamente la sopravvivenza delle famiglie che vivono di stagionalità, sarà necessario promuovere le bellezze del nostro territorio e le bontà enogastronomiche, anche con video promozionali. Inoltre accogliendo quelle che sono state le proposte dell’Associazione degli Albergatori contribuire alla realizzazione dell’evento turistico costituito dal “Work shop del turismo made in Sicily” da espletarsi all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. E’ necessario quindi assecondare la volontà degli albergatori che è mirata ad utilizzare tutte le risorse possibili per un rilancio degli accordi contrattuali con gli operatori nazionali ed esteri per il 2021 considerato che purtroppo la stagione 2020 è quasi totalmente compromessa.