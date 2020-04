Vita, quando la musica folk è passione e unione di diverse generazioni. Intervista a Luca Catania

di: Francesca Caprarotta - del 2020-04-08

La genuinità e l’eco della tradizione si manifesta nella musica folkloristica. Nonostante, in genere sia tramandata di generazione in generazione, non esista pressoché alcuna partitura e si suoni ad orecchio o per imitazione, continua ad affascinare alcuni giovani, come il 26enne vitese Luca Catania, musicista polistrumentista di strumenti siciliani. Sin da piccolo, ha avuto le prime esperienze in un gruppo folkloristico ed è stato seguito per anni dal maestro Francesco Caradonna.

La redazione di Castelvetranonews l'ha raggiunto telefonicamente per raccontare la sua storia ai lettori.

A che età hai cominciato a fare folk?

"All’età di 12 anni cominciai a tenere in mano il mio primo tamburello nel gruppo folkloristico “Sicilia Bedda” e sotto la guida del maestro Francesco Caradonna iniziai ad intonare le mie prime note al Friscaletto che dopo anni di allenamento diviene il mio “strumento di battaglia”.

Da circa 7 anni appassionandomi alle tradizioni locali comincio, prima a suonare e poi a costruire tamburi. Diplomato a Partanna ed iscritto all’Università di Messina, avendo voglia di continuare a praticare l’arte del folklore entro in contatto con Rosario Altadonna, noto costruttore e suonatore Messinese.

Da subito e con grande empatia abbiamo cominciato a incontrarci più frequentemente, spesso nel suo laboratorio artigianale, avendo modo così di apprendere le tecniche di costruzione di svariati strumenti tipici (Tamburelli, friscaletti, zampogne, pifare...). Oggi costruisco anche io i miei tamburelli e i miei friscaletti."

E’ vero che, che durante il tuo percorso artistico, ti sei appassionato anche alla zampogna?

"Parlaci di questo strumento. Accompagnandolo durante i suoi spettacoli e partecipando alle sue esibizioni, mi sono appassionato al suono della zampogna a paro, strumento caratterizzante dello stile dei monti Peloritani.

La zampogna ha sempre fatto parte della tradizione pastorale siciliana: è un aerofono a sacco dotato di 4-5 canne che vengono inserite in un ceppo dove viene legato l’otre. Solo 2 canne sono strumento di canto, mentre le altre fanno da bordone (suonano una nota fissa). Le canne terminano con delle ance che possono essere singole o doppie, tradizionalmente realizzate in canna “cannizzole”.

La sacca di accumulo “otre” è realizzata con un’intera pelle di capra, nella quale lo zampognaro immette fiato attraverso un insufflatore (soffietto). L’aria mette in vibrazione le ance innestate e producono il suono. In Sicilia abbiamo 2 tipi di zampogna: la zampogna a Paro dei Monti Peloritani e la zampogna a chiave di Monreale.

Nelle zone del Messinese a differenza delle nostre zone, viene suonata tutto l’anno e non solo nel periodo Natalizio. Gli antichi pastori, nei momenti di svago dopo lunghe giornate di lavoro, usavano suonare tarantelle accompagnandole con il canto ed il ballo, il tradizionale “Ballittu”."

E la pifara?

"Durante il Natale di 4 anni fa, sotto l’albero trovai una Pifara regalatami dalla mia ragazza. La pifara è un oboe popolare, strumento a fiato in legno tornito artigianalmente di forma conica simile ad una canna di zampogna in cui viene inserita un’ancia doppia in un’estremità.

Approfittando della circostanza, anche Rosario decise di farmi trovare un pacco per Natale. Era proprio una zampogna. Pian piano, aiutandomi con un flauto doppio ed imparando così la diteggiatura, sotto le dritte del noto suonatore ho cominciato suonare la zampogna."

Attualmente, artisticamente cosa stai facendo?

"Adesso a distanza di qualche anno, collaboro con diverse associazioni: Il gruppo folkloristico “Sicilia Bedda” e l’associazione “Zagara n’ciuri” di Salemi, L’associazione “ Phonema” di Partanna e con l’associazione “Sikania” di Trapani."

Quali emozioni e sensazioni provi quando ti esibisci con i gruppi folk?

"Tanti chilometri percorsi e tanta gente incontrata, spostandomi per tutta la provincia: da Trapani ad Alcamo, Castellammare, Levanzo, Marettimo, Favignana, Menfi, Marsala ,Strasatti, Vita, Salemi e le emozioni che ho provato sono innumerevoli, difficili da descrivere. Vedere gli occhi dei bambini pieni di stupore, curiosità e suscitare nella gente quel pizzico di spirito Natalizio non ha eguali."

Le tradizioni, ahinoi, vanno a scomparire. Ciò lascerà un grosso vuoto nell’identità territoriale e popolare. Pensi che sia possibile tutelarle?

"Ad oggi è sempre più difficile trovare giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo, a tradizioni che ahimè sono destinati a scomparire. Tutelare le nostre tradizioni oggi è qualcosa di necessario affinché ,l’identità che da sempre ha caratterizzato la nostra terra non venga cancellata o non sia destinata a scomparire. Sono suoni, costumi, tradizioni, che un tempo erano caratterizzanti della vita contadina siciliana.

Nel mio piccolo, insieme alle altre associazioni ci occupiamo di ricerca e promozione di musiche, canti e balli siciliani. Siamo presenti in svariati tipi di eventi e manifestazioni: serenate, workshop, matrimoni, feste di paese, spettacoli pubblici e privati, manifestazioni natalizie e religiose, convegni e seminari nelle scuole.

Ogni anno partecipo con l’associazione “Sicilia Bedda” a festival del Folklore Internazionali: negli anni ho avuto il piacere di suonare in palchi Americani, Cinesi, Polacchi, Messicani, Russi, Spagnoli, Cechi portando all’estero il nome della nostra Sicilia. Organizziamo il Festival del folklore dedicato ad Alberto Favara ormai alla 25esima edizione, ospitando gruppi provenienti da ogni parte del mondo."

