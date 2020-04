Partanna, quando la tecnologia è trasparenza e monitoraggio. “Da piattaforma aggiornamento costante”. Intervista al Sindaco Catania e all’Ass. Zinnanti

di: Francesca Caprarotta - del 2020-04-08

Al fine di fronteggiare l'emergenza COVID 19, e per attuare in modo efficace le disposizioni del governatore Musumeci, il comune di Partanna ha adottato un sistema di monitoraggio per controllare la quarantena fiduciaria dei partannesi rientrati dalle altre regioni e dal nord Italia.

La piattaforma si è rivelata un valido strumento al servizio dell'amministrazione, dando una concreta percezione del rischio e della situazione. Ne abbiamo parlato con il sindaco, Nicola Catania e l'assessore allo sviluppo economico e all'innovazione tecnologica, Antonino Zinnanti, che si occupa anche del coworking fablab G55 del comune di Partanna.

Quale provvedimento governativo prevede l’impiego di un sistema di monitoraggio?

Sindaco Catania: "L'obbligo di registrarsi anche presso il comune di arrivo è previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in concomitanza con altre modalità di registrazione che consentono ai diversi soggetti istituzionali coinvolti di incrociare i dati acquisiti e di attivare controlli e procedure, ognuno per le relative competenze."

Come mai il comune di Partanna ha deciso di utilizzare un sistema di monitoraggio per la gestione dell’emergenza COVID-19?

Sindaco Catania: "Perché abbiamo ritenuto opportuno offrire alla cittadinanza un servizio di monitoraggio affidabile e puntuale, al fine di fornire costantemente informazioni certe, corrette e attendibili, consapevoli del fatto che, anche in questa emergenza, la trasparenza si sostanzia come strumento di condivisione delle strategie attuate e di partecipazione estesa e consapevole della popolazione."

Chi ha elaborato la piattaforma?

Assessore Zinnanti: "L’implementazione del sistema di raccolta dei dati, il controllo, la bonifica è stato realizzato da me in collaborazione con uno studente universitario membro del G55 mentre l’invio giornaliero alle forze di polizia ed ASP viene effettuato dall’ufficio di gabinetto del Sindaco nella persona della signora Katia Aleo. La piattaforma utilizza gli strumenti Docs di Google. La persona che arriva a Partanna tramite questo link: https://bit.ly/3aEdr1c apre un modulo che dovrà compilare in ogni singolo campo."

Cosa è previsto per gli iscritti alla piattaforma?

Assessore Zinnanti: "Gli iscritti come previsto per decreto devono restare a casa per 14 giorni e le forze dell’ordine si occupano del rispetto di tale prescrizione. Alla persona o famiglia in quarantena fiduciaria è garantito il servizio di spesa alimentare e medicine a domicilio."

Come funziona il sistema dei controlli che scaturisce dalla piattaforma?

Sindaco Catania: "Tale sistema prevede la puntuale vigilanza sulle quarantene fiduciarie da parte delle forze dell'ordine, un monitoraggio sanitario effettuato sulla scorta delle giornate trascorse in quarantena, l'effettiva verifica con tamponi effettuati dall'ASP e, in ultimo, l'acquisizione del relativo esito."

Nel report che viene diffuso sui social alla cittadinanza, vi è la distinzione dei soggetti in base al rischio. Quale è la differenza tra “alto rischio” e “basso rischio”?

Assessore Zinnanti: "Il sistema suddivide gli iscritti in piattaforma in tre categorie. Sono ritenuti ad alto rischio coloro che sono in quarantena da meno di 7 giorni in quanto il virus si manifesta tra i 4 e 5 giorni. A basso rischio sono coloro che sono in quarantena tra gli 8 e 14 giorni. Se il soggetto non manifesta nessun sintomo dopo i 14 giorni entra a far parte della terza categoria cioè quelli fuori quarantena."

Quale è la situazione odierna?

Assessore Zinnanti: "Ad oggi su 241 persone iscritte nella piattaforma nessuno presenta sintomi di Coronavirus."

Quante infrazioni si sono registrate finora?

Sindaco Catania: "Due soggetti si erano sottratti alla quarantena obbligatoria. Ma entrambi i casi si sono evoluti positivamente".

Riuscite ad acquisire informazioni degli eventuali arrivi a priori?

Assessore Zinnanti: "Solo in pochissimi casi hanno chiamato per comunicarci il rientro".

Quanto un tale sistema di monitoraggio sta contribuendo a far sentire ai cittadini che l’amministrazione è presente e non sta tralasciando niente al caso?

Sindaco Catania: "Credo che la trasparenza abbia consentito e consenta alla cittadinanza di essere costantemente informata e, di conseguenza, permette di valutare la costante presenza dell'Amministrazione e la relativa operatività."

Facendo un bilancio, il sistema di monitoraggio si è rilevato efficace per l’emergenza?

Assessore Zinnanti: "Certamente, ci ha permesso di monitore i nostri concittadini rientrati a Partanna, ci sta permettendo di fare una raccolta rifiuti speciali in modo preciso e da circa una settimana in sinergia con l’ASP tutti coloro che sono rientrati a partire dal 17 marzo vengono sottoposti a tampone."

È vero che l'amministrazione di Partanna ha messo a disposizione di tutti i comuni della provincia il sistema di monitoraggio?

Sindaco Catania: "Si. Ci è sembrato un atto di collaborazione istituzionale necessario per far fronte all'emergenza sanitaria anche per uniformare le metodologie di controllo sull'intero territorio. Anche in considerazione del fatto che, la nostra struttura per l'innovazione tecnologica, G55, coordinata dall'Assessore Antonino Zinnanti, ha il know how necessario per gestire i dati provenienti da tutto il territorio."

Assessore Zinnanti: "Il Sindaco ha proposto ai Comuni della provincia ancora sprovvisti di una piattaforma di monitoraggio la duplicazione della nostra piattaforma. I Comuni a cui invio i dati giornalmente sono: Castelvetrano, Petrosino, San Vito, Castellammare del Golfo e Paceco."

È vero che esiste una sorta di comitato di ordine e sicurezza a Partanna che si riunisce quotidianamente?

Sindaco Catania: "Definirlo "comitato di ordine e sicurezza " è improprio: con la mia ordinanza è stato attivato il Centro Operativo Comunale di protezione civile, oltre a quotidiani breefing con le forze dell'ordine che servono al necessario coordinamento, il tutto unitamente alla costante convocazione della Giunta in videoconferenza."

La redazione di Castelvetranonews ringrazia il sindaco di Partanna Nicola Catania e l'assessore Antonino Zinnanti per la disponibilità, in questo momento così delicato e pieno di impegno per ogni amministrazione.