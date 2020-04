“Io cvetranese in quarantena bianca in Liguria per salvare i pazienti. Nelle pause arancine e un po’ di musica”. Intervista a Davide Milazzo

di: Francesca Caprarotta - del 2020-04-07

L'emergenza sanitaria COVID19 ci ha resi consapevoli della fragilità dell'uomo. Malgrado tecnologie, invenzioni, viaggi sulla luna e su Marte, nella memoria affiorano i ricordi di scenari cinematografici che mai avremmo pensato di vivere. La quarantena sembra una gabbia impenetrabile, ma è un'arma che sta proteggendo efficacemente da contagi.

Oggi vi raccontiamo la storia della prima "quarantena bianca" in Italia, avvenuta in una RSA (residenza sanitaria assistenziale) nella provincia di Genova, a Rapallo, in cui sanitari e anziani ospiti della struttura hanno vissuto giorni senza alcun contatto esterno.

Ne parliamo con il responsabile infermieristico della struttura, il 34enne Davide Milazzo, originario di Castelvetrano, che ha passato più di venti giorni lontano dalla moglie Valentina e dalle due piccole figliolette Giulia e Lavinia.

Raggiunto dalla redazione di Castelvetranonews, ha risposto alle seguenti domande per i lettori.

Come nasce l'idea del progetto della quarantena bianca?

"Il progetto è partito di nostra spontanea volontà in seguito alla brillante intuizione del Dr. Enzani, il direttore sanitario, poi l’abbiamo sviluppata e attuata. Ricordiamo che un anziano in un contesto protetto è un letto libero in più in terapia intensiva che potrebbe servire anche per un giovane. E' questo il messaggio che vorrei far passare e se tutte le strutture facessero così la situazione degli ospedali migliorerebbe drasticamente.

È importante sottolineare che abbiamo fatto questa quarantena bianca per molteplici motivi:

- salvaguardare i nostri pazienti

- salvaguardare noi stessi e le nostre famiglie

- evitare ricoveri, ed evitare di intasare le terapie intensive che sono al collasso."

Ci confermi che la vostra struttura è stata la prima in Italia ad attuare questa prassi sanitaria?

"Certamente, per quanto ne so io siamo stati i primi in Italia, e poi pochi altri ci hanno seguito, bisognava chiudere la stalla prima che fossero scappati i buoi come si suol dire, noi l’abbiamo fatto e ne stiamo raccogliendo i frutti, nessun paziente né operatore è positivo al covid19".

Quando è iniziato l'isolamento?

"La quarantena è iniziata il 23 marzo, in struttura siamo io, la coordinatrice, il direttore sanitario, 5 Oss, la cuoca, un’addetta alle pulizie e una fisioterapista."

Con colleghi e anziani come è andata?

"E' stata un'esperienza molto intensa. Io lavoro lì da 7 anni ma stare a contatto con i colleghi e i 40 pazienti 24 ore su 24 è cosa ben diversa.

Tutto sommato l’esperienza (tralasciando l’innegabile impatto favorevole per tutta la comunità) è stata positiva, ci ha dato la possibilità di confrontarci e conoscerci. La cosa che più ci ha riempito di gioia è stato l’attestato di stima da parte della comunità, dei parenti degli anziani (alcuni ci hanno fatto recapitare dei doni) e da parte di ALISA (l’azienda sanitaria della regione Liguria)"

Come gestisci la distanza con la tua famiglia?

"Faccio con la mia famiglia un paio di videochiamate al giorno. Al mattino sveglia alle 6 e inizio a lavorare alle 7, qualche ora di pausa dopo le 13 (facciamo in modo di pranzare tutto assieme) e poi alle 16 si riparte fino alle 20 ma in realtà non si stacca mai veramente. Alla sera ceniamo assieme e facciamo qualche attività per svagarci un po’ (film, musica, video games, giochi di carte) ma soprattutto condividiamo le nostre idee e ci confrontiamo."

Tua moglie e le tue figliolette?

"La parte più dura sicuramente la sta facendo mia moglie, Valentina (anche lei infermiera) che sta gestendo da sola le nostre 2 figlie, Giulia di 2 anni e mezzo e Lavinia di 2 mesi. Valentina mi ha supportato molto anche prima di far partire il progetto."

Ci hai anticipato che in questi giorni, hai preparato qualche specialità siciliana per i colleghi.

"Un pomeriggio ho deciso di far assaggiare ai miei colleghi le arancine, fortunatamente in cucina c’era tutto il necessario e ci siamo cimentati, ovviamente mi sono fatto aiutare, spiegando passo passo come fare. Le abbiamo fatto solo prosciutto e mozzarella perché non avevamo il tritato, ovviamente hanno apprezzato e qualcuno ci ha anche fatto colazione."

Cosa ti manca della Sicilia?

"Della mia terra mi mancano gli affetti, non sono riuscito a trovare “il mio posto” in Sicilia e ora sono Ligure d’adozione, al momento non vorrei essere in nessun altro posto se non quì di modo da poter essere di supporto per uscire al più presto da questa situazione, appena finirà tutto non userò il teletrasporto ma un aereo per tornare in Sicilia e poter riabbracciare i miei cari."

La redazione di Castelvetranonews ringrazia Davide Milazzo per la disponibilità a raccontarsi ai lettori e augura a lui e ai suoi colleghi buon lavoro.