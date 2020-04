Castelvetrano piange il cav. Rosario Di Bella colpito in Lombardia dal COVID19. “Un papà speciale dalla grande forza di volontà”

del 2020-04-07

Ancora un castelvetranese residente in Lombardia vittima del COVID19. Ad essersi spento al'età di 87 anni è stato il cav. Dr. Rosario Di Bella di Santa Sofia. Partito per la Lombardia nel 1960, fu assunto come impiegato alla ICAM (industria dolciaria) insieme alla moglie.

Con grande amore ha cresciuto ed educato i suoi 5 figli a cui ha trasmesso sua grande intelligenza e forza di volontà. Ha aperto uno studio commercialista nel 1979, attualmente aperto dove operano anche alcuni figli. Era entrato nell'ordine di Malta e divenne, altresì, cavaliere equestre del Santo Sepolcro.

Rosario Di Bella dopo essere stato colpito dal virus è stato ricoverato presso l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, insieme alla moglie che si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Lo stesso Di Bella al corpo infermieristico ha riferito di non dover perdere troppo tempo con lui vista l'eta ma li ha invitati a dedicare con tutte le loro forze ai più giovani. Un grande uomo di cui tutti noi siamo orgogliosi. Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.