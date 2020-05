In arrivo maxi Decreto del Governo. "Pagamento Cassa integrazione più veloce. Ristoranti e bar non pagheranno Tosap".

del 2020-05-13

Il Premier Conte nel corso del suo ultimo discorso alla nazione ha anticipato i tratti essenziali del maxi Decreto che verrà pubblicato n nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale. Ecco alcuni passaggi: “Conosciamo le difficoltà in cui versano tante categorie. Prevederemo sgravi per affitto e per bollette. Un reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di particolare attenzione. Destiamo anche delle somme per cassa integrazione e bonus per autonomi. Faremo di tutto per velocizzare l’arrivo delle somme a chi ancora non ha avuto nulla. I ritardi sono stati dovuti a passaggi farraginosi che abbiamo affrontato e snellito per velocizzare l’elargizione delle somme. Chi ha già ricevuto i 600 euro li riceverà nuovamente già a brevissimo.

Prevederemo somme a fondo perduto per le piccole imprese. Aiuteremo fino al 60% a pagare gli affitti per locali commerciali. Rinnoveremo i bonus per baby sitting che potranno essere utilizzati nei centri estivi. Abbiamo aumentato i fondi per disabili e l’assistenza.

Un bonus del 110% per le ristrutturazioni degli immobili. Per la scuola sono previsti fondi che consentiranno una sempre maggiore digitalizzazione e abbiamo previsto nuovi insegnati di ruolo per circa 70 Mila posti. Ci sarà anche un bonus turismo per le famiglie con un ISEE fino a 40 Mila Euro . Ristoranti e bar non pagheranno la Tosap”.