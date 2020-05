Provincia di Trapani a metà cammino verso liberazione dal COVID secondo parametri OMS. Migliori dati di tutta Italia

del 2020-05-14

Spetta alla provincia di Trapani il primato in Italia per i migliori dati, in base ai parametri dell'Oms, secondo cui, sono necessari 28 i giorni consecutivi a 0 contagi per dichiarare chiusa una pandemia. Esaurito il primo ciclo di incubazione senza contagi, la nostra provincia si trova ora a metà strada verso la completa vittoria sull’epidemia da coronavirus.

Attualmente sono soltanto 6 i casi attivi in provincia ed è stato già chiuso il reparto Covid, con la dimissione oggi dell'ultimo ricoverato.

Sono 15,invece, i giorni in cui non si è più registrato alcun caso di positività al COVID19, nel trapanese, che diviene quindi il primo territorio sul cammino della liberazione dell’Italia dal temibile virus.

E' pur vero, che il contagio in Sicilia è arrivato dopo, come in tutto il meridione, e che non si sono registrati tanti episodi come in Lombardia: nel trapanese, sono stati soltanto 125 i tamponi risultati positivi su una popolazione di circa 400mila abitanti, su cui sono stati eseguiti 6.200 tamponi e oltre 15mila test sierologici.

Si sono registrati in totale 5 decessi e 114 guarigioni: si tratta di dati a se stanti in tutta Italia, che aprono a scenari ed ipotesi di allentamento dalle misure restrittive ad hoc.

Il direttore dell'Asp Fabio Damiani, in una dichiarazione al giornale "Il corriere della sera", ha affermato: "i turisti sono i benvenuti: pensiamo ad esempio a una sorta di passaporto sanitario che potrebbe garantire la ripresa in sicurezza di molte attività".

Di certo, non sarebbe male, considerata la vocazione turistica del territorio trapanese, ma, è ancora tutto da valutare.

Ad oggi, chi vuole entrare nella regione Siciliana, deve osservare la quarantena fiduciaria obbligatoria per 14 giorni, e sottoporsi a tampone entro 2 o 3 giorni dall'arrivo, e alla fine della quarantena. Obbligatoria anche la registrazione presso il sistema di monitoraggio regionale, informare l'Asp di territorio e il comune ove si alloggerà.