CVetrano, da lunedì ripresa celebrazione eucaristica. Appello di Don Undari ai volontari

del 2020-05-14

In foto: Padre Undari (ph. Foto: diocesimazara.it)

Pubblichiamo una lettera dell'arciprete don Giuseppe Undari, in merito alla ripresa delle celebrazioni con il popolo, che riportiamo di seguito.

"La ripresa della celebrazione eucaristica feriale e festiva, feriale a partire da lunedì 18 maggio e festiva da domenica 24 maggio, rappresenta per tutta la comunità un momento di grande gioia dopo la tristezza e la fatica che hanno segnato queste settimane.

Il decreto emanato dal vescovo, per attuare a livello diocesano le norme contenute nel protocollo del ministero dell'Interno, ci presenta in modo dettagliato tutto quel che riguarda la vita liturgica comunitaria. Affisse alla porta di ingresso di ogni chiesa troveremo tutte le indicazioni utili al fine di salvaguardare la salute di coloro che prendono parte alla celebrazione.

Per questi motivi desidero informarvi su come procederemo.

La celebrazione feriale si svolgerà in chiesa Madre da lunedì a venerdì alle ore 18.00, mentre la celebrazione vigiliare del sabato sarà a san Giovanni alle ore 18.00 al fine di coniugare insieme le norme del distanziamento e un maggior numero di posti a sedere. Le celebrazioni domenicali non subiranno variazioni di orario (9.00;11:00 e 18:00) e di luogo.

Qualora durante la messa delle 11:00 si dovesse verificare qualche difficoltà per il numero dei posti celebreremo l’eucaristia all’aperto nel sistema delle piazze. L’accesso alla chiesa sarà guidato dai volontari i quali si accerteranno se chi entra è dotato di mascherina.

L’attuazione delle norme di sicurezza richiede la collaborazione di un certo numero di volontari sia per regolare l’ingresso sia per l’igienizzazione dello spazio e delle panche.

Pertanto, tutti coloro che desiderano offrire la propria disponibilità possono farlo contattando il numero 3332834485.

Sarà un modo concreto per sentirci protagonisti della ripresa in sicurezza della vita liturgica comunitaria. Il valore dato al sentirci parte viva di una comunità e l’entusiasmo ci consentiranno di superare qualche disagio per concentraci su ciò che veramente conta."

Con affetto Giuseppe Ivan Undari