del 2020-05-14

Un vasto incendio, probabilmente alimentato dal vento di scirocco, si è propagato in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. Avvolte dalle fiamme numerose sterpaglie non lontane dalle abitazioni. I residenti, allarmati dalle fiamme che avanzano, hanno avvertito i Vigili del Fuoco.