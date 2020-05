CVetrano, il Comune sigla due piani di rientro debiti per forniture energia e risparmia 290 Mila Euro

del 2020-05-13

Il Comune di Castelvetrano stipula due atti transattivi attraverso cui ha ridotto il debito per forniture di energia elettrica nei confronti degli uffici comunai erogate da “Enel Energia” e da “City Green Light” per gli anni 2018 e 2019.

Il primo attivo transattivo è stato stipulato con Polluce Spe (che aveva ottenuto la cessione del credito da parte di“Enel Energia”) che vantava verso il Comune un credito pari a 752.367,17 euro. In virtù di tale accordo il Comune non pagherà interessi per Euro 34.343.22, dal totale dovuto e otterrà una riduzione di 74.761,22 Euro e potrà pagare a rate il restante debito.

Analogo accordo è stato stipulato con “Banca Sistema Spa” (cessionaria del credito vantato da “City Green Light”.

In questo caso il debito (al netto dei pagamenti già effettuati per importi di Euro 201.353,40 e 200.000,00, IVA compresa) era pari a 1.394.700,59 euro.

L’atto transattivo ha comportato un taglio agli interessi di mora pari a 66.352 Euro, una riduzione di 114.357,34 Euro e la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse dell'ente comunale.