"Un delicato intervento, la paura per Nadia e medici e infermieri straordinari presso Ospedale di CVetrano". Lettera di ringraziamento

del 2020-05-16

In un periodo in cui gli Ospedali sono stati sotto pressione e il personale ospedaliero messo a dura prova dai numerosi contagi da Covid19 in tutta Italia, è bello poter raccontare storie positive che riguardano la nostra sanità. In particolare, riportiamo di seguito la lettera di una cittadina, Daniela De Priamo, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento:

"Buonasera, sono una cittadina di Santa Ninfa, vi sto scrivendo perché volevo fare un plauso all'equipe medica del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale di Castelvetrano, ai dottori Caradonna, Germilli, Anzalone, a tutti gli infermieri e ausiliari, per la loro professionalità, competenza, gentilezza ed empatia che abbiamo potuto constatare in questo periodo così particolare e difficile.

Mia sorella Nadia, affetta da disabilità e non autosufficiente, ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico molto invasivo, e con tutte le preoccupazioni del caso e della sua reazione a tutto ciò, ci siamo affidati alle cure di questi fantastici medici, in un periodo sociale critico, dove rispettare le giuste regole di sicurezza e di distanza, spesso, potrebbe portare ad aumentare paure ed insicurezze. Ma tutto ciò non è avvenuto, anzi, l'opposto.

Ci piacerebbe, parlo sia a nome mio che dei miei familiari, in particolare della mia mamma che ha assistito mia sorella, fare un grande elogio a tutti coloro loro, che ci sono stati vicini e sempre disponibili. Inoltre, volevo inviarvi la foto di mia sorella che essendo affetta da totale sordità, saluta in modo semplice tutto il reparto dell'Ospedale".