Scuola: la maturità sarà in presenza. Tutti ammessi tranne in due casi

del 2020-05-16

(ph. tgcom24)

Gli esami di maturità partiranno il 17 giugno e non ci saranno prove scritte ma solo una prova orale della durata di 1 ora. I commissari saranno tutti interni e per gli studenti 60 crediti verranno dal percorso e 40 dall’esame.

Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in videoconferenza stampa. Non ci sono novità sostanziali rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi.

Gli studenti saranno tutti ammessi all'esame di maturità e nel caso di insufficienze potranno recuperarle. Solo in 2 casi circoscritti non saranno ammessi:

1) Se il consiglio di classe non ha elementi per valutare lo studente perché nel primo periodo didattico (quindi prima del coronavirus) non ha frequentato, e serve l’unanimità del consiglio di classe;

2) Se lo studente ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi.

Il colloquio si svolgerà in presenza. Se l'andamento della pandemia peggiorerà da qui a un mese, il ministero ha pronta l'alternativa: l’esame si svolgerà a distanza, in videoconferenza.

Gli studenti dovranno presentarsi 15 minuti prima sulla base del calendario redatto da ciascun Istituto.

Sarà obbligatorio indossare le mascherine: regola valida sia per gli studenti che per tutto il personale scolastico presente nell'istituto. Durante il colloquio orale però, possono essere abbassate, ma è necessario assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza di due metri. Tra i dispositivi di sicurezza i guanti non sono ritenuti necessari.

Ogni studente potrà essere accompagnato solo da una persona, anche per quest'ultima sarà obbligatorio indossare la mascherina. Entrambi dovranno autodichiarare di non avere sintomi o febbre superiore ai 37.5 gradi nel giorno dell'avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive nello stesso periodo di tempo (per quanto di sua conoscenza). Stessa autodichiarazione dovrà essere presentata da ciascun professore componente della commissione d'esami.

Per quanto riguarda il colloquio, si partirà da un elaborato degli studenti, una tesina sulle discipline di indirizzo (le materie della seconda prova scritta). Poi la discussione sul testo di italiano e sui materiali consegnati dalla commissione sul resto delle discipline.

"Mi piacerebbe che durante il colloquio gli studenti, nell'ambito di cittadinanza e costituzione, ha dichiarato la Ministra, abbiano la possibilità di parlare di come abbiano vissuto l'esperienza del coronavirus”.

Per quanto riguarda l’esame di terza media, la Ministra ha dichiarato che: "Abbiamo ascoltato le richieste delle scuole, che ci hanno chiesto di dilatare nel tempo le procedure dell'esame. Gli studenti dovranno scrivere un elaborato, discuterne online con il consiglio di classe e poi saranno valutati in consiglio di classe. Per farlo, avranno tempo fino al 30 di giugno".