CVetrano, corriere rapinato da tre malviventi. Rubato denaro e preso a calci

del 2020-05-15

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 18,30, tre malviventi hanno derubato un corriere della UPS nella via di Circonvallazione, prosecuzione di via Errante Vecchia. Il bottino ammonterebbe a circa 2.400 euro, pari all’incasso delle consegne già effettuate fino a quel momento. L'uomo rapinato, E. M., originario di Carini, è stato colpito a calci ed il suo cellulare è stato distrutto dai malviventi per evitare che potesse chiamare le Forze dell'Ordine. Indaga la Polizia di Stato.