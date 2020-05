Fase 2 e avvio fase 3. Pronta la bozza del decreto: ecco cosa cambierà dal 18 maggio al 31 luglio

del 2020-05-15

Ore cruciali per il decreto legge che rivoluzionerà le nostre vite, vincolate alle misure necessarie a fronteggiare il rischio del contagio da Covid19, il terribile virus che ha trasformato la nostra quotidianità in una realtà inimmaginabile. La bozza, di cui il governo starebbe discutendo con i governatori delle regioni, e che sarà discusso in Parlamento, avrà valenza dal 18 maggio fino al 31 luglio, e metterà fine al lockdown, secondo quanto riportato da BlogSicilia.

Da lunedì 18 maggio, parte ufficialmente il vivo della fase 2 e l'avvio verso la fase 3, con via libera agli spostamenti all'interno del territorio regionale, visite ad amici, cene ed uscite senza limitazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni igienico sanitarie (uso di guanti e mascherine, distanza di sicurezza), con le dovute eccezioni per le eventuali zone rosse.

Per gli spostamenti interregionali, si attenderà il 3 giugno, quando ci si potrà spostare liberamente in Italia, con le dovute restrizioni nei casi di zone rosse o gialle, mentre, per i soggetti obbligati ad osservare la quarantena permarranno gli obblighi dovuti.

Tornando a lunedì prossimo, tutte le attività economiche e produttive potranno riprendere, purchè si rispettino i protocolli atti a ridurre il rischio di contagio, adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Previste sanzioni per le violazioni dei provvedimenti, e addirittura la chiusura provvisoria dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

E' un terreno di prova minato, quello della fase 2 e dell'avvio della fase 3, che entra nel vivo da giorno 18 maggio, che potrebbe portarci verso la fine dell'epidemia, o purtroppo anche verso un altro picco di contagi. Da lunedì, saranno le regioni a dare disposizioni, mentre il governo controllerà l'operato e interverrà nel caso di nuovi focolai. I sindaci potranno decidere se chiudere aree pubbliche o aperte al pubblico nel caso in cui non si possa rispettare la distanza di sicurezza.

Il monitoraggio sui dati continuerà ad essere effettuato con cadenza quotidiana, e quindi non smetterà il lavoro del Comitato tecnico-scientifico che vaglierà l'andamento della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale, che potrebbe comportare deroghe, misure nuovamente restrittive o ampliative.

Stamattina, tutte le regioni hanno ricevuto il protocollo di regione di basso rischio, tranne la Lombardia, per la quale a questo punto si aprono probabilmente scenari diversi.