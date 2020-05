Dal 3 Giugno ok a spostamenti tra Regioni e nell’Unione Europea. Stop a quarantena di 14 giorni per chi arriva

del 2020-05-16

Dal 3 giugno via libera agli spostamenti tra le regioni, ma non solo. Sarà possibile anche entrare in Italia, per il momento solo dai Paesi dell’Unione europea. E chi varcherà i confini regionali o nazionali non avrà più l'obbligo della quarantena con isolamento di 14 giorni. Da lunedì prossimo invece saranno consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale. Il governo ha raggiunto l’accordo con le Regioni che avranno autonomia nelle scelte.