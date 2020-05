Nuovo discorso del Premier Conte: "Italia con coraggio e prudenza verso la fase 2. Priorità alle semplificazioni"

del 2020-05-16

“Abbiamo voglia di ripartire e l’Italia si avvia a pieno regime verso la fase due. Siamo nella condizione di affrontare questa nuova fase con senso di responsabilità e coerenza”. È iniziato così il discorso di Conte all'Italia. “Abbiamo previsto dei flussi informativi giornalieri che dovranno provenire dalle Regioni per controllare la curva epidemiologica. Con le Regioni abbiamo condiviso i protocolli che dovranno essere rispettati in tutto il territorio. Non escludiamo che la curva dei contagi risalga ma non ci possiamo permettere di attendere ancora. Da lunedì spostamenti all’interno delle Regioni senza autocertificazioni. Riprendono gli incontri con gli amici mentre i divieti di uscire resteranno per i positivi e per i soggetti in quarantena.

Saranno vietati gli assembramenti. Spostamenti interregionali dal 3 Giugno e arrivi dai paesi europei senza quarantena. Da lunedì riapriranno varie attività commerciali. Dal 25 Maggio apriranno le palestre e le piscine. Dal 15 giugno i teatri e i cinema.

Nei prossimi giorni lavoreremo a un decreto Semplificazione per passaggi amministrativi più rapidi. Il passo successivo sarà il piano europeo progettando la ripresa a pieno regime del Paese".