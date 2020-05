Il lettore scrive: "In via Tagliata incivili che non rispettano le regole su raccolta rifiuti"

del 2020-05-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore che denuncia la solita inciviltà di cittadini che si ostinano a non rispettare le regole sulla raccolta differenziata In una calda domenica mattina di maggio in una Castelvetrano semi deserta, lungo la via Tagliata finalmente del tutto pulita, ecco che l'inciviltà del genere umano, nello specifico del castelvetranese doc, si manifesta in tutto il suo splendore.

Con fatuca è stata ripristinata una normalità igienico sanitario garantita dalla nuova ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nella nostra città ma, tuttavia, l'inosservanza delle regole di alcuni vanificano gli sforzi di tanti altri. Potremo mai essere veramente una città civile se continueremo ad essere incivili?

Ai posteri l'ardua sentenza, agli abitanti della via Tagliata il solito degrado creato dai soliti incivili".