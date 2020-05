Continua la catena di solidarietà in favore dei migranti presso l’ex cementificio Cascio. Inguì: “Associazioni insieme per garantire dignità ai migranti”

del 2020-05-17

Continua la solidarietà e la vicinanza ai braccianti africani, attualmente accampati presso l'ex cementificio Cascio in Contrada Bresciana a Castelvetrano, da parte di diverse associazioni della provincia di Trapani. Infatti, oltre a Libera del presidio di Castelvetrano, agli amici del terzo mondo, Arche, libera Orchestra popolare di Marsala, l'esercito della salvezza della chiesa evangelica di Castelvetrano ed il locale Rotary si è aggiunto un gruppo di volenterosi giovani di Mazara del Vallo che, già da diversi mesi, collabora attivamente con le attività solidali dell'associazione Libera.

Così anche questo sabato 16 maggio, come già da diversi mesi, puntualmente sono arrivati all'ex cementificio ed hanno distribuito per ciascun lavoratore presente riso, latte, acqua e beni di prima necessità nonché vestiario.

Il tutto in un clima sempre più allegro e fraterno, fatto di scherzi, battute, in quanto non è di per sé importante la quantità e il contenuto delle cose portate quanto il messaggio di vicinanza, di solidarietà, di simpatia, che si intende portare tramite questa attività.

I braccianti sono molto grati per i risultati raggiunti e per le loro condizioni di vita migliorate grazie alla solidarietà ricevuta. Lo scorso 25 aprile, infatti, l'Associazione Libera ha installato 8 contenitori da 1000 litri ciascuno presso l'ex cementificio ed il Comune, così come aveva assicurato, fornisce puntualmente di acqua potabile i circa 70 presenti al campo con frequenza settimanale. Il sindaco di Castelvetrano sta mantenendo costanti contatti con le associazioni che si stanno muovendo nella direzione di fornire solidarietà concreta ai braccianti. Infatti, già da tempo sta lavorando alla possibilità di trovare una soluzione e quindi una migliore collocazione dei lavoratori stagionali attualmente presenti nel suo territorio.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Salvatore Inguì di Libera che così ha commentato questa importante macchina organizzativa solidale: “nel nostro territorio tante realtà si muovono in favore di una integrazione e comunque di rapporti di sincera amicizia. Ciò non toglie che esistono anche, e lo sappiamo perfettamente, forme di sfruttamento e di ambigua relazione con i nostri fratelli braccianti africani. Infatti, da una parte non facciamo altro che sfruttarli, denigrarli, non riconoscere la loro dignità, ma dall'altra però ne abbiamo bisogno e vengono chiamati perché da loro, comunque, dipende anche buona parte dell'economia locale”.