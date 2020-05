Due pecore morte rinvenute lungo l’arenile di Triscina. Sul posto Veterinario e Polizia Municipale

del 2020-05-17

Risalirebbe a circa cinque giorni fa la morte di una pecora trovata sulla spiaggia in direzione della via 59 s Triscina. La scoperta segue il ritrovamento di una prima pecora trovata anch’essa priva di vita lungo l’arenile di Triscina. Sul posto si sono recati i Vigili Urbani assieme al veterinario Leonardo Strada il quale precisa che: “già nei giorni scorsi era stato trovato un altro esemplare morto e che, anche in questo caso, gli ovini non avevano l’identificativo all’orecchio necessario per risalire al proprietario del gregge. La pecora trovata sulla spiaggia non presenta morsi da animale e non si esclude che si sia stata poi inghiottita dalle mareggiate di scirocco dei giorni scorsi e poi rilasciata dal mare. La carcassa sarà recuperata e smaltita secondo le norme. Si ringrazia il Comando dei Vigili Urbani per la foto inviataci.