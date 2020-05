Marinella di Selinunte, lo scirocco "scopre" tubature nascoste sotto la spiaggia. Scattano le indagini

del 2020-05-17

Il forte scirocco di queste ore ha ridotto parte di tratti di spiaggia e ha fatto riaffiorare ciò che era da tempo nascosto. Come si può vedere in queste foto inviateci da alcuni lettori, in un tratto di spiaggia di Marinella di Selinunte, nei pressi del cd. "Calannino", sono presenti tubi di scarico interrati che sembrerebbero essere destinati allo scarico a mare ma non si sa se ad oggi stiano ancora sversando o meno. Del fatto sono state avvisate le Forze dell'Ordine nonchè l'Amministrazione comunale. Sul posto la Polizia Municipale e i tecnici del Comune che effettueranno i dovuti accertamenti per verificare le eventuali responsabilità. Al termine delle dovute indagini potrebbero scattare denunce e sanzioni. Seguiranno aggiornamenti.