Dal Comune di CVetrano le azioni per favorire la ripresa post COVID19. Semplificazione, tecnologia e non solo

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-17

Chiusa la fase dell’emergenza in senso stretto con l’emanazione da parte del Governo nazionale del c.d. “Decreto Rilancio”, abbiamo definito venerdì 15 Maggio scorso l’esperienza del Tavolo Anti-Crisi 2020, avendo concluso, nel giro di poco meno di tre settimane, incontri di confronto e sintesi con tutti i portatori di interessi locali (rappresentanti di categoria, parti sociali, banche, ordini professionali, mondo della cultura e dell’associazionismo), con la società di gestione dei rifiuti e con gli uffici comunali, volti a consegnare alla Pubblica Amministrazione una serie di proposte che quest’ultima può adottare, attraverso l’emanazione dei consequenziali atti amministrativi, per facilitare la ripresa socio economica della comunità castelvetranese a seguito delle misure, economiche e non, adottate dai Governi nazionale e regionale per fronteggiare ed affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il TAC 2020 ha, pertanto, fornito indirizzi di intervento ed individuato alcune misure di breve periodo chiedendone l’attuazione all’ Amministrazione, che avrà il compito e la responsabilità di trasformarle in concreta azione amministrativa: Per il sostegno immediato all’economia cittadina che a partire da lunedì 18 maggio ripartirà nella quasi sua totalità: dare indicazione agli uffici della VII D.O., in deroga all’ordine cronologico di ricezione delle pratiche, di istituire una corsia preferenziale per tutte quelle istanze rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i bonus statali (es. bonus ristrutturazione, sisma- bonus, eco- bonus, bonus verde, eco sisma bonus, bonus facciate, gamma bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di bilancio , dal D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio )ed introdurre anche le pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove richieste di bonus; dare priorità al rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già in loro possesso (tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area interna del locale aumentata del 50%, come per legge, al fine di garantire la disposizione delle distanze di sicurezza; intervenire sui tributi di diretta competenza comunale, cercando di attuare ed utilizzare qualunque soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale man mano che saranno pubblicati i relativi decreti; Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli studenti di collegarsi nelle piattaforme scolastiche, anche in vista degli esami finali e/o della ripresa scolastiche di settembre, in attesa di linee guida specifiche del relativo Ministero, nonché per consentire alle aziende un potenziale risparmio sui contratti di telefonia; svolgere il ruolo di interlocutore istituzionale con il sistema bancario locale per l’accesso alla necessaria liquidità, individuata nella decretazione nazionale e regionale, per le imprese del territorio. Per il rilancio e promozione turistica che dovrà puntare, per la stagione estiva 2020, alla promozione del nostro territorio in termini di fruibilità in sicurezza di spazi naturali e culturali, con maggiore attenzione rivolta al decoro urbano e alla pulizia della Città e delle borgate: istituire una linea informativa (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio soprattutto per attrarre il turismo di prossimità, più probabile per questa stagione, che pubblicizzi lo stesso come: territorio compatibile con il turismo in sicurezza sanitaria per le ampie spiagge libere di Triscina di Selinunte e di Marinella si Selinunte lato Belice; territorio provvisto di ampi spazi del comparto agroturistico, ampi spazi naturalistici per potere praticare eco-sport (passeggiate, nordic-walking, bike) quali: Trinità di Delia e Foce del fiume Belìce; territorio provvisto di ampi spazi da potere dedicare alla cultura: Sistema delle Piazze e Parco Archeologico; Istituire un presidio di sicurezza sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista possa ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio; Consentire di utilizzare aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le disposizioni di distanziamento sociale se e quando la normativa sovrordinata consentirà tali attività; Adesione alla iniziativa FAI locale per la individuazione della Chiesa del Purgatorio (quale luogo del cuore); Nel corso dell’imminente interlocuzione con il Direttore dell’Ente Parco Archeologico di Selinunte, farsi portatore della proposta di apertura dell’ingresso al Parco Archeologico, lato Triscina, cercando con lo stesso soluzioni condivise anche in termini di risorse umane, chiedendo la possibilità di ingresso gratuito per gli ospiti delle strutture ricettive locali e la possibilità di offrire alla collettività il collegamento agile e green tra Marinella e Triscina. Per la ripresa dell’attività scolastica di settembre, in attesa di linee guida specifiche del relativo Ministero: Verifica degli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme ministeriali che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; Indurre le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha stanziato opportune risorse finanziarie, attrezzature quali: computer, tablet da offrire in comodato d’uso gratuito agli studenti privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socio-economico. Siamo consapevoli che la ripresa non sarà semplice né immediata ma invitiamo tutti i cittadini a continuare a rispettare le regole, seppur meno stringenti, che ci hanno consentito fino ad oggi di mantenere la nostra Città quasi del tutto immune dalla pandemia, unica vera possibilità per ripartire socialmente ed economicamente con il contributo fattivo e giornaliero dell’intera comunità. TAVOLO ANTICRISI 2020