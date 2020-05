Selinunte. Orrore in via Cavallaro: discarica selvaggia di sfabbricidi e eternit

del 2020-05-18

L'ennesima grande schifezza del "rifiuto selvaggio" è sintetizzata nelle foto inviateci dal lettore Giuseppe. Le immagini shock documentano uno scempio: sfabbricidi, tettoie in eternit, traforati abbandonati nella via Cavallaro a Selinunte, in una improvvisata discarica a cielo aperto.

L'orripilante spettacolo è visibile scendendo la prima traversa sulla destra. Una visione che oltre per il mancato rispetto dell'ambiente, evidenzia lo scarso senso civico.

Ma non solo, se si pensa che l'eternit è un materiale estremamente pericoloso per la vita umana.

E' solo una piccolissima parte di ciò che succede in aree di campagna o più periferiche, dove lo scarico di rifiuti spesso è pratica abituale di cittadini irrispettosi, che di seguire le disposizioni per la raccolta rifiuti non hanno alcuna intenzione.

"E' necessario che il cittadino faccia la sua parte. Vanno rispettate le regole" afferma il lettore che ci ha segnalato la discarica a cielo aperto.

Come non essere d'accordo.