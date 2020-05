Campobello. I Consiglieri Pulaneo e Luppino propongono l'istituzione di una cabina regia per la ripartenza

di: Redazione - del 2020-05-18

E' arrivato finalmente il fatidico lunedì 18 maggio. La ripartenza è sancita dall'ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri con un maggiore allentamento delle restrizioni, che se saranno rispettate le regole, promette bene.

Certo, non sarà facile "tornare" alla situazione pre - Covid, sia per le attività economiche e produttive, sia per le famiglie, considerata la grave crisi economica e sociale innescata dall'emergenza sanitaria.

Consci di tale situazione, i consiglieri comunali di maggioranza di Campobello di Mazara, Ninetta Pulaneo e Gian Vito Luppino, della lista "Politica libera per Campobello" a seguito di alcuni incontri e confronti con il Sindaco Castiglione, propongono di istituire una cabina di regia per cercare di affrontare la ripartenza, avvalendosi tra l'altro della somministrazione di questionari per stabilire le necessità, gli aiuti e le idee da mettere in atto.

"Siamo di fronte, non soltanto a Campobello, a quella che potrebbe diventare, qualora non lo fosse già, una vera e propria emergenza sociale. - affermano i consiglieri Pulaneo e Luppino del gruppo - Occorre aiutare chi, senza colpa, da tre mesi ha abbassato la saracinesca della propria attività e servono modalità snelle e sburocratizzate.

In attesa di nuove norme e regole del governo centrale e regionale, sensibili al grave problema economico e sociale, con spirito collaborativo e di assoluta vicinanza ai nostri cittadini che svolgono qualsiasi attività, nasce l’idea di istituire una cabina di regia istituzionale con la collaborazione attiva dei nostri imprenditori, dei sindacati e dei commercialisti, di mettere a punto provvedimenti mirati, sulla scorta anche delle risorse messe a disposizione dai governi, e ridefinire strategie di intervento “che permettano di costruire le condizioni per una ripresa solida dell’economia della nostra città che è attualmente in ginocchio”.

Il gruppo consiliare "Politica libera per Campobello", a tal proposito ha dato indirizzo al Sindaco di rilevare le necessità e le criticità delle aziende e delle attività commerciali presenti sul territorio, causate dalla sospensione o rallentamento delle attività lavorative e di vendita a seguito della emergenza Covid19 con la raccolta di informazioni, idee e analisi di dati tramite un questionario che sarà di aiuto al fine di intervenire in sostegno delle stesse.

In foto, la consigliere Ninetta Pulaneo e il sindaco Castiglione