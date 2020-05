Triscina, il Comune ripulisce la Circonvallazione e gli incivili tornano a lasciare rifiuti. “Cittadini rispettino le regole”

del 2020-05-19

Negli scorsi giorni, operai del Comune hanno ripulito la Circonvallazione di Triscina e non solo.

Soddisfazione ma anche prime delusioni a causa dei soliti incivili che hanno iniziato subito ad abbandonare rifiuti lungo la strada. L'Associazione Progetto Triscina ha rivolto un ringraziamento agli Amministratori ed un accorato appello alla cittadinanza: "Avevamo già comunicato nei giorni scorsi che, a Triscina, la via della Magna Grecia è stata tutta ripulita e per questo voglio ringraziare l'amministrazione comunale per il contributo effettuato. Adesso permettetemi di fare un appello come presidente dell' Associazione territoriale" ProgettoTriscina". Si chiede ai cittadini di essere rispettosi delle regole e di evitare di sporcare le strade sempre, ma soprattutto quando sono state già pulite. A Triscina, negli ultimi anni, abbiamo dovuto affrontare, prima con i sindaci che si sono succeduti e poi con i commissari straordinari tante criticità, fra cui il delicato problema dell' emergenza rifiuti. Abbiamo combattuto, negli anni passati e per estati intere, affinché Triscina venisse attenzionata per le tante cose da realizzare e non abbiamo mai risparmiato il nostro impegno e il nostro fiato con le varie amministrazioni per essere ascoltati. Proprio nei mesi scorsi tante belle persone, di fronte all'emergenza Covid-19, hanno detto "Tutto andrà bene", tutti siamo stati speranzosi in una nuova vita e in una rinascita, desiderosi di un cambiamento. Ma il cambiamento deve avvenire anche dentro di noi, partendo pure dai nostri gesti quotidiani. Sono certo che "andrà tutto bene" se facciamo tutti la nostra parte. Allora mostriamo di essere responsabili e mettiamoci in testa che dobbiamo vivere in un mondo sano e pulito. Pertanto invito i residenti e i villeggianti a rispettare l'ambiente, a rispettare le regole e a non spargere i rifiuti in strada. Già si vedono sacconi e sacchetti di spazzatura sui marciapiedi, nelle strade e, ahimè, anche nella circonvallazione di Triscina, appena ripulita. Non è corretto! Ognuno di noi faccia la propria parte per mantenere pulita la borgata, sia responsabile e assumi comportamenti dignitosi e adeguati. Soprattutto dobbiamo avere rispetto per questa borgata che da, troppo tempo, è stata abbandonata e mortificata. La nostra associazione si spende continuamente per farla riqualificare, per pubblicizzarla e farla diventare un luogo a vocazione turistica. Ma dobbiamo contribuire tutti per mantenere il decoro della borgata. Ecco la circonvallazione pulita, ma ecco spuntare rifiuti per strada. Ci auguriamo che non succeda più".